Ünlü porno yıldızı Kris the Foxx takma isimli Kristina Lisina 22. kattan düşerek hayatını kaybetti! O anlar saniye saniye kaydedildi!

Kristina Lisina isimli ünlü porno yıldızı, St. Peterburg'daki bir binanın 22. katından düşerek hayatını kaybetti. Polis ekipleri şüpheli ölüm üzerine soruşturma başlatırken konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

29 yaşındaki “Kris the Foxx” lakabı ile OnlyFans ve Pornhub platformlarında popüler olan Kristina Lisina, St. Petersburg’un Nevsky semtinde bulunan bir binanın 22. katından düşerek yaşamını yitirdi.

'HER ZAMAN KALBİMDESİN'

New York Post’un haberine göre yetkililer henüz resmi bir açıklamada bulunmazken East2West News ise yıldızın elinde “Her zaman kalbimdesin” sözlerinin kazılı olduğu bir paranın bulunduğunu bildirdi.

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SON ZAMANLARDA YALNIZ OLDUĞUNU SÖYLÜYORDU

Güvenlik kamerası görüntülerinden Lisina’nın cips yiyerek binaya girdiği ve düştüğü anlar tespit edildi. Anonim bir kaynak, yüz binlerce görüntülenmesi olan yıldızın son zamanlarda yakınlarına yalnız olduğunu söylediğini anlattı.