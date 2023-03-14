Ünlü profesör bu kez iç ferahlattı! O iller ve ilçelerde deprem riski yok: Tek tek listeledi!

Dr. Övgün Ahmet Ercan, Türkiye'de bazı il ve ilçelerin depreme karşı güvenli olduğuna dair bir açıklama yaptı.

YAYINLAMA
Google News
Ünlü profesör bu kez iç ferahlattı! O iller ve ilçelerde deprem riski yok: Tek tek listeledi!

Dr. Övgün Ahmet Ercan, Kahramanmaraş merkezli son depremlerin ardından Türkiye'de bazı il ve ilçelerin depreme karşı güvenli olduğuna dair bir açıklama yaptı. Ercan, geçtiğimiz günlerde yaptığı sosyal medya paylaşımında deprem beklemediği bölgeleri sıraladı.

Güvenli Bölgeler 

Dr. Ercan, 1934 yılında en fazla M6.2 şiddetinde deprem yaşamış olan Diyarbakır'ın deprem riskinin daha az olduğunu açıkladı. Batman da deprem geçmişi olmayan Arap Kalkanı'nın güneyinde yer aldığı için deprem açısından güvenli kabul ediliyor. 

gaziantep

Gaziantep ve ilçeleri 3. derece depremlere yatkın, ancak M.S. 128 yılından bu yana M7.7'nin üzerinde bir depremden etkilenmemiştir. M.S. 534 yılında M6.4 ve M.S. 1532 yılında M5.7 büyüklüğünde depremler yaşayan İçel ve ilçeleri 4. derece çekinik kabul ediliyor. Adana ise DAK, ÖDK, KDBK (Kıbrıs dalma-batma zonu) depremlerine duyarlı. Özellikle tarımsal alan ve deniz kenarındaki setler hasara açık.

bitlis

Bitlis ve ilçeleri, 1. derece sarsıntı bölgesi.  Kavakbaşı, KAK, VAN, BBK (Bitlis Yitim Zonu) depremlerinden etkilenir. Şanlıurfa tüm ilçeleri ile 3. ve 4. derece deprem bölgesinde ve güvenli.  M6.9'a kadar sarsıntılar üreten Muş ili Süphan, Malazgirt, BBK, KAK ve DAK etkisi altında ancak olmakla birlikte başkenti güvenlidir.

bingöl

Sallanabilir Bölgeler ve Önlemler

Bingöl 1. sınıf deprem bölgesi. Karakoçan KAK, DAK, BBK etkisi altında. Karlıova 20-30 yılda bir M5.5 ile M7.2 arasında depremler üretebilirken, Başken't M6.9'a kadar sarsıntılar üretebilir. Yeşilbaşak M6.0'a kadar sarsıntılar üretebilir. Bu bölgeler, KAK ile DAK'ın birleştiği noktada yer almaları nedeniyle Türkiye'nin en sarsıntılı illeri. Siirt ve Şırnak illeri BBK (Bitlis Bindirme Kuşağı) etkisi altında olup Hakkari ve Van'da meydana gelen depremlerle sarsılır. Mardin ise Karacadağ kırığının etkisi altında, ancak sarsıntı açısından Türkiye'nin en güvenli illerinden biri.

özellikle tarım alanları ve deniz kenarındaki setler olmak üzere bazı alanların ciddi şekilde etkilenebileceğini vurguladı.

Nerelere Ev Yapılmamalı?

Dr. Ercan, bazı bölgeler depreme karşı güvenli olsa da, özellikle tarım alanları ve deniz kenarındaki setler olmak üzere bazı alanların ciddi şekilde etkilenebileceğini vurguladı. Düz, tarımsal alanlara bina yapılmamasını ve depreme karşı önlem alınmasını tavsiye etti.

0
1
0
1
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Beklenen İstanbul depremine şaşırtan yorum! 'Kıyamet değil' diyerek duyurdu: Bu büyüklükten daha fazlası olmaz!
Beklenen İstanbul depremine şaşırtan yorum! 'Kıyamet değil' diyerek duyurdu: Bu büyüklükten daha fazlası olmaz!
Ucuzdan altın alamayanlara yeni fırsat! İslam Memiş net tarih verdi: O günden sonra arşa çıkacak!
Ucuzdan altın alamayanlara yeni fırsat! İslam Memiş net tarih verdi: O günden sonra arşa çıkacak!
Gram altında kritik viraj! Altını olanlar dikkat: Bu rakamı görmeye hazır olun!
Gram altında kritik viraj! Altını olanlar dikkat: Bu rakamı görmeye hazır olun!
Otomobil alıp satanlara 6+6 ceza! Bakanlık gözünün yaşına bakmayacak: Bunu yapanlar yandı
Otomobil alıp satanlara 6+6 ceza! Bakanlık gözünün yaşına bakmayacak: Bunu yapanlar yandı
Son Haberler
Son dakika | Yerli otomobil TOGG'un satış fiyatı belli oldu
Son dakika | Yerli otomobil TOGG'un satış fiyatı belli oldu
Rusya, Kramatorsk'u füzeyle vurdu: Ölü ve yaralılar var
Rusya, Kramatorsk'u füzeyle vurdu: Ölü ve yaralılar var
Dolandırıcılar onu da affetmedi! Ünlü oyuncu Hazel Türesan'a dolandırıcı şoku!
Dolandırıcılar onu da affetmedi! Ünlü oyuncu Hazel Türesan'a dolandırıcı şoku!
Melih Gökçek'ten Zafer Şahin'e destek! CHP'li troller tarafından yapılan operasyonlar ortaya çıktı!
Melih Gökçek'ten Zafer Şahin'e destek! CHP'li troller tarafından yapılan operasyonlar ortaya çıktı!
Bu reçetenin çare olmadığı dert yok! İbn-i Sina'nın özel formülü: Başta cinsel problemler var!
Bu reçetenin çare olmadığı dert yok! İbn-i Sina'nın özel formülü: Başta cinsel problemler var!
Yepyeni kredi paketi geldi! Sıfır faiz, 12 ay ödeme yok: İşte milyonlarca kişiye verilecek rakam!
Yepyeni kredi paketi geldi! Sıfır faiz, 12 ay ödeme yok: İşte milyonlarca kişiye verilecek rakam!
Çok Okunanlar
14 Mart 2023 Salı günlük burç yorumları | Balıklar bugün sizin gününüz, İkizler yüzleşme zamanı!
14 Mart 2023 Salı günlük burç yorumları | Balıklar bugün sizin gününüz, İkizler yüzleşme zamanı!
Eskişehir'de kan donduran olay: 14 yaşındaki kızı uyuşturucuya alıştırdıktan sonra cinsel istismarda bulundu
Eskişehir'de kan donduran olay: 14 yaşındaki kızı uyuşturucuya alıştırdıktan sonra cinsel istismarda bulundu
Anonim Şirket Nedir, Özellikleri Nelerdir, Nasıl Kurulur?
Anonim Şirket Nedir, Özellikleri Nelerdir, Nasıl Kurulur?
Usta oyuncu Haluk Bilginer korkuttu: Sahnede rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı
Usta oyuncu Haluk Bilginer korkuttu: Sahnede rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı
Sağlık çalışanlarına son dakika! Bakan 12.700 atama için o tarihi işaret etti!
Sağlık çalışanlarına son dakika! Bakan 12.700 atama için o tarihi işaret etti!
31 Mart'a kadar süreniz var! 5.500 TL ek ödeme alabilirsiniz: Tek bir söz vermeniz gerekecek!
31 Mart'a kadar süreniz var! 5.500 TL ek ödeme alabilirsiniz: Tek bir söz vermeniz gerekecek!
Yorumlananlar
Hac kuraları çekildi: Hacı adayları, sonuçları saat 22'den sonra e-Devlet üzerinden öğrenilebilecek
Hac kuraları çekildi: Hacı adayları, sonuçları saat 22'den sonra e-Devlet üzerinden öğrenilebilecek
Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı DEVA Partisi’ni karıştırdı: O isim istifa etti
Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı DEVA Partisi’ni karıştırdı: O isim istifa etti
Muharrem İnce Demirtaş için "Serbest kalsın dediğimi ispatlayın siyaseti bırakacağım" demişti! İşte ispatı!
Muharrem İnce Demirtaş için "Serbest kalsın dediğimi ispatlayın siyaseti bırakacağım" demişti! İşte ispatı!
DSP Millet İttifakı'nın adayı Kılıçdaroğlu'nu desteklemeyeceğini açıkladı!
DSP Millet İttifakı'nın adayı Kılıçdaroğlu'nu desteklemeyeceğini açıkladı!