Ünlü profesör bu kez iç ferahlattı! O iller ve ilçelerde deprem riski yok: Tek tek listeledi!

Dr. Övgün Ahmet Ercan, Kahramanmaraş merkezli son depremlerin ardından Türkiye'de bazı il ve ilçelerin depreme karşı güvenli olduğuna dair bir açıklama yaptı. Ercan, geçtiğimiz günlerde yaptığı sosyal medya paylaşımında deprem beklemediği bölgeleri sıraladı.

Güvenli Bölgeler

Dr. Ercan, 1934 yılında en fazla M6.2 şiddetinde deprem yaşamış olan Diyarbakır'ın deprem riskinin daha az olduğunu açıkladı. Batman da deprem geçmişi olmayan Arap Kalkanı'nın güneyinde yer aldığı için deprem açısından güvenli kabul ediliyor.

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Gaziantep ve ilçeleri 3. derece depremlere yatkın, ancak M.S. 128 yılından bu yana M7.7'nin üzerinde bir depremden etkilenmemiştir. M.S. 534 yılında M6.4 ve M.S. 1532 yılında M5.7 büyüklüğünde depremler yaşayan İçel ve ilçeleri 4. derece çekinik kabul ediliyor. Adana ise DAK, ÖDK, KDBK (Kıbrıs dalma-batma zonu) depremlerine duyarlı. Özellikle tarımsal alan ve deniz kenarındaki setler hasara açık.







Bitlis ve ilçeleri, 1. derece sarsıntı bölgesi. Kavakbaşı, KAK, VAN, BBK (Bitlis Yitim Zonu) depremlerinden etkilenir. Şanlıurfa tüm ilçeleri ile 3. ve 4. derece deprem bölgesinde ve güvenli. M6.9'a kadar sarsıntılar üreten Muş ili Süphan, Malazgirt, BBK, KAK ve DAK etkisi altında ancak olmakla birlikte başkenti güvenlidir.

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Sallanabilir Bölgeler ve Önlemler

Bingöl 1. sınıf deprem bölgesi. Karakoçan KAK, DAK, BBK etkisi altında. Karlıova 20-30 yılda bir M5.5 ile M7.2 arasında depremler üretebilirken, Başken't M6.9'a kadar sarsıntılar üretebilir. Yeşilbaşak M6.0'a kadar sarsıntılar üretebilir. Bu bölgeler, KAK ile DAK'ın birleştiği noktada yer almaları nedeniyle Türkiye'nin en sarsıntılı illeri. Siirt ve Şırnak illeri BBK (Bitlis Bindirme Kuşağı) etkisi altında olup Hakkari ve Van'da meydana gelen depremlerle sarsılır. Mardin ise Karacadağ kırığının etkisi altında, ancak sarsıntı açısından Türkiye'nin en güvenli illerinden biri.





Nerelere Ev Yapılmamalı?

Dr. Ercan, bazı bölgeler depreme karşı güvenli olsa da, özellikle tarım alanları ve deniz kenarındaki setler olmak üzere bazı alanların ciddi şekilde etkilenebileceğini vurguladı. Düz, tarımsal alanlara bina yapılmamasını ve depreme karşı önlem alınmasını tavsiye etti.