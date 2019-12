Ünlü profesörden İstanbul için korkutan açıklama

Köstem Zeytinyağı Müzesi'nde Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi Başkanı Ümmühan Tibet moderatörlüğündeki Dünya Zeytin Günü Küresel İklim Değişikliği panelinde konuşma yapan Prof. Dr. Miktad Kadıoğlu, kutuplarla ekvator arasındaki sıcaklık farkının azalmasına ve hava olaylarının değişmesine değindi.

"KURAKLAŞMA ARTACAK, SU İHTİYACI DAHA FAZLA OLACAK"

İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Miktad Kadıoğlu, küresel iklim değişikliğinin yağışları da etkileyeceğini belirttiğ ve "Yağış konusu sıcaklık gibi küresel davranmıyor. Her yerde yağış artıp, her yerde azalmıyor. Biz azalan kısımdayız. Güney Avrupa, Kuzey Afrika ve Orta Doğu yağışların azalacağı yerler. Yani sıcaklıklar artıyor, yağışımız azalıyor, çölleşiyoruz. Kuraklaşma artacak, su ihtiyacı daha fazla olacak. Bu nedenle tavsiyem bir an önce sarnıçlara geri dönün. Bu kadim toprakların şeklinde var sarnıç. Yağmur sularınızı biriktirin. Yağmur sularınızı kanalizasyona vermeyin." diye konuştu.

"BU AZALAN SUYU BİR YERDEN KARŞILAMANIZ LAZIM"

Kadıoğlu, yağışların dağılımı incelendiğinde yıldan yıla değişim katsayısını bulduğunu bildirerek, şunları kaydetti:

"İzmir'in yağış değişim katsayısı yaklaşık yüzde 90. Yani bir yıldan bir yıla yağışın değişim kabiliyeti bu bölgede yüzde 90. Karadeniz'de yüzde 30. İzmir'de yağışlar düzenli değil. Çok değişken. Özellikle bu cephe sistemlerine bağlı. Bu değişkenliği göz önüne alarak suyunuzu, yağmurunuzu toplamanız gerekiyor. İzmir ve çevresinde 2100 yılında Ege'de %50 yağış azalması bekleniyor. Bu azalan suyu bir yerden karşılamanız lazım. Şimdi burada kullandığınız teknoloji, su kullanma alışkanlıklarınız, yağmur suyu hasadı bunlar çok önemli hale geliyor. Planlarınızı öyle bir işleyeceksiniz ki, yağan yağmur sularınız akıp gitmeyecek, orada gölleye gölleye, yeraltı sularını besleye besleye gidecek. Yağmurları çatılardan, bacalardan toplayacaksınız."

Zeytincilik Araştırma Enstitüsü Uzmanı Dr. Nurhan Varol, global iklim değişikliğinin zeytin yetiştiriciliği üzerindeki etkilerini yine aynı enstitüden Dr. Şahnur Irmak da sofralık zeytin sektörüne yaptığı olumsuz etkileri anlattı.

BARAJLAR ALARM VERMİŞTİ

İstanbul'da sonbaharda beklenen yağışın olmaması barajlardaki su seviyelerini aşağılara çekti.İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı son verilere göre 35,73 dolu ve yüzde 64,27 boş olarak görülüyor. İSKİ'nin verilerine göre son 15 günde barajlardaki doluluk oranı yüzde 36,08'den 35,73'e düştü.