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  3. Ünlü psikolog Esra Ezmeci bile şaşkına döndü! "Kocamın üstüne çok gittiğimde kendini kemerle dövüyor, yüzüne tokat atıyor"

Ünlü psikolog Esra Ezmeci bile şaşkına döndü! "Kocamın üstüne çok gittiğimde kendini kemerle dövüyor, yüzüne tokat atıyor"

Ünlü psikolog Esra Ezmeci, bir takipçinin kendisine anlattığı, " Kocamın üstüne çok gittiğimde kendini kemerler dövüyor, yüzüne tokat atıyor" durumunu değerlendirerek tavsiyede bulundu. Olayda iki ihtimal olduğunu dile getiren Ezmeci, tedavi tavsiyesinde bulundu.

Ünlü psikolog Esra Ezmeci bile şaşkına döndü! "Kocamın üstüne çok gittiğimde kendini kemerle dövüyor, yüzüne tokat atıyor" 116

FOX TV'de ekrana gelen Fulya ile Umudun Olsun programında ekrana çıkan ve tespitleriyle programa renk atan ünlü psikolog Esra Ezmeci, son zamanların en tanınan isimleri arasında yer alıyor. 