Ünlü psikolog Esra Ezmeci bile şaşkına döndü! "Kocamın üstüne çok gittiğimde kendini kemerle dövüyor, yüzüne tokat atıyor" Ünlü psikolog Esra Ezmeci, bir takipçinin kendisine anlattığı, " Kocamın üstüne çok gittiğimde kendini kemerler dövüyor, yüzüne tokat atıyor" durumunu değerlendirerek tavsiyede bulundu. Olayda iki ihtimal olduğunu dile getiren Ezmeci, tedavi tavsiyesinde bulundu.

1 6 FOX TV'de ekrana gelen Fulya ile Umudun Olsun programında ekrana çıkan ve tespitleriyle programa renk atan ünlü psikolog Esra Ezmeci, son zamanların en tanınan isimleri arasında yer alıyor.