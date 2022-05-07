Ünlü psikolog Esra Ezmeci bile şaşkına döndü! "Kocamın üstüne çok gittiğimde kendini kemerle dövüyor, yüzüne tokat atıyor"
Ünlü psikolog Esra Ezmeci bile şaşkına döndü! "Kocamın üstüne çok gittiğimde kendini kemerle dövüyor, yüzüne tokat atıyor"
Ünlü psikolog Esra Ezmeci, bir takipçinin kendisine anlattığı, " Kocamın üstüne çok gittiğimde kendini kemerler dövüyor, yüzüne tokat atıyor" durumunu değerlendirerek tavsiyede bulundu. Olayda iki ihtimal olduğunu dile getiren Ezmeci, tedavi tavsiyesinde bulundu.