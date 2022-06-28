Ünlü psikolog Esra Ezmeci, Fulya Öztürk'ün yerine gözünü dikmiş! FOX TV'den şaşırtan karar, kimse bunu beklemiyordu! Fulya ile Umudun Olsun programını sunan gazeteci Fulya Öztürk, programdan ayrılacağını ve muhabirlik kariyerine geri döneceğini duyurmuştu. FOX TV ise Öztürk'ün yerini çok çabuk doldurdu. 4 Temmuz itibariyle ünlü psikolog Esra Ezmeci, Öztürk yerine ekranlarda olacak.

1 6 Fulya ile Umudun Olsun programı, son dönemlerin en çok takip edilen gündüz kuşağı programlarından biri haline gelmişti.