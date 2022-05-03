Ünlü psikolog Esra Ezmeci'ye gelen ihanet sorusu şaşkınlık yarattı! "Karım beni komşumuzla, sonra kuzenimle aldattı ve üçüncüde son dedi, affetmeli miyim?" Ünlü psikolog Esra Ezmeci'ye soru soran bir kişi, eşinin kendisini komşusu ve kuzeni ile aldattığını ifade ederek," Karım beni komşumuzla, sonra kuzenimle aldattı ve üçüncüde son dedi, affetmeli miyim?" diye yazdı. Ezmeci ise," Bu sadece sadakatsizlik değil, kocaman bir ihanet" cevabını verdi.

1 6 FOX TV'de ekrana gelen Fulya ile Umudun Olsun programında ekrana çıkan ve tespitleriyle programa renk atan ünlü psikolog Esra Ezmeci, son zamanların en tanınan psikologları arasında yer alıyor.