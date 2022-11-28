Ünlü psikolog Esra Ezmeci'ye gelen itiraf aile bağlarını sorgulattı! "Baldızım karım yokken bana çok yanaşıyor, mini etek giyip..."

Ünlü psikolog Esra Ezmeci, takipçileri tarafından gelen şaşırtıcı itirafları yayınlamaya devam ediyor. Erkek bir takipçisinin yapmış olduğu itiraf görenleri şoke etti. İşte o itiraf...

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Ünlü psikolog Esra Ezmeci'ye gelen itiraf aile bağlarını sorgulattı! "Baldızım karım yokken bana çok yanaşıyor, mini etek giyip..." 1

Kitapları yok satan, sosyal medyada yüz binlerce kişi tarafından takip edilen ünlü psikolog Esra Ezmeci, insanlara yardımcı olmaya devam ediyor.

Her gün takipçilerinden gelen itirafları yayınlayan Ezmeci, gelen itiraflara yanıtlar vererek insanlara yardımcı olmaya çalışıyor.

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