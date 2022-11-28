Ünlü psikolog Esra Ezmeci'ye gelen itiraf aile bağlarını sorgulattı! "Baldızım karım yokken bana çok yanaşıyor, mini etek giyip..." Ünlü psikolog Esra Ezmeci, takipçileri tarafından gelen şaşırtıcı itirafları yayınlamaya devam ediyor. Erkek bir takipçisinin yapmış olduğu itiraf görenleri şoke etti. İşte o itiraf...