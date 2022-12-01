Ünlü psikolog Esra Ezmeci'ye gelen itiraf "Böyle edepsizlik olmaz" dedirtti! "Kayınvalidem göğüslerinin fotoğrafını babama atmış..."

Ünlü psikolog Esra Ezmeci'nin bir takipçisinin itirafı görenleri hayret ettirdi.

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Ünlü psikolog Esra Ezmeci'ye gelen itiraf "Böyle edepsizlik olmaz" dedirtti! "Kayınvalidem göğüslerinin fotoğrafını babama atmış..." 1

Kitapları yok satan, verdiği tavsiyelerle evli ya da bekar binlerce insanın hayatına dokunan psikolog Esra Ezmeci, Instagram hesabından yürüttüğü soru cevap etkinliğine devam ediyor.

Takipçilerinin yapmış oldukları itirafları yayınlayan ve tavsiyeler veren ünlü psikoloğun, geçtiğimiz gün paylaştığı itiraf pes dedirtti.

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