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Ünlü psikolog Esra Ezmeci'ye gelen itiraf "Böyle edepsizlik olmaz" dedirtti! "Kayınvalidem göğüslerinin fotoğrafını babama atmış..."
Ünlü psikolog Esra Ezmeci'nin bir takipçisinin itirafı görenleri hayret ettirdi.
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