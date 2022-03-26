Ünlü psikolog Esra Ezmeci'ye gelen itiraf 'Bu kadar da olmaz' dedirtti: "Kocamın kız kardeşiyle ilişkim var, oğlum gördü ve 'Beni aranıza almazsanız herkese söylerim' diyerek tehdit ediyor" Ünlü psikolog Esra Ezmeci, sosyal medya hesabında kendisine gelen sorularını yanıtlarken karşılaştığı bir soru ile adeta şoke oldu. Bir takipçisi Ezmeci'ye " Kocamın kız kardeşiyle ilişkim var. Oğlum gördü ve 'beni aranıza almazsanız herkese söylerim' diyerek tehdit ediyor" diye yazdı.

1 11 FOX TV'de Fulya Öztürk'ün sunumuyla ekranlara gelen Fulya ile Umudun Olsun programında boy gösteren ünlü psikolog Esra Ezmeci, Instagram hesabı üzerinden kendisine sorulan soruları yanıtladı.