Ünlü psikolog Esra Ezmeci'ye gelen itiraf 'Bu kadar da olmaz' dedirtti: "Kocamın kız kardeşiyle ilişkim var, oğlum gördü ve 'Beni aranıza almazsanız herkese söylerim' diyerek tehdit ediyor"
Ünlü psikolog Esra Ezmeci'ye gelen itiraf 'Bu kadar da olmaz' dedirtti: "Kocamın kız kardeşiyle ilişkim var, oğlum gördü ve 'Beni aranıza almazsanız herkese söylerim' diyerek tehdit ediyor"
Ünlü psikolog Esra Ezmeci, sosyal medya hesabında kendisine gelen sorularını yanıtlarken karşılaştığı bir soru ile adeta şoke oldu. Bir takipçisi Ezmeci'ye " Kocamın kız kardeşiyle ilişkim var. Oğlum gördü ve 'beni aranıza almazsanız herkese söylerim' diyerek tehdit ediyor" diye yazdı.