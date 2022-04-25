Ünlü psikolog Esra Ezmeci'ye gelen itiraf 'Bu kadar da saf olunmaz' dedirtti! " Kocam gece kalkıp karşı komşu kadına gitmiş, uyurgezerim hatırlamıyorum 'Armut yedim' diyor" Sosyal medya hesabı üzerinden Esra Ezmeci'ye itirafta bulunan bir takipçinin yazdığı," Kocam gece kalkıp karşı komşu kadına gitmiş, uyurgezerim hatırlamıyorum 'Armut yedim' diyor" cümlesi gündem oldu. Esra Ezmeci ise takipçisine verdiği yanıtla şaşırttı.

1 6 FOX TV'de ekrana gelen Fulya ile Umudun Olsun programında ekrana çıkan ve tespitleriyle programa renk atan ünlü psikolog Esra Ezmeci, son zamanların en tanınan psikologları arasında yer alıyor.