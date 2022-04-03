Ünlü psikolog Esra Ezmeci’ye gelen itiraf çaydan soğuttu! Çay içerken bir kez daha düşünün: “Kocamın çayına bağlılık için idrar koyuyorum, artık idrarsız bunun tadı garip diyor” Ünlü psikolog Esra Ezmeci’ye gelen itiraflar şaşkınlığa uğrattı. Ezmeci’nin takipçilerinden biri: “Kocamın çayına bağlılık için idrar koyuyorum, artık idrarsız bunun tadı garip diyor” itirafında bulundu.

1 12 Son zamanların en ünlü psikoloğu olan Esra Ezmeci, yazdığı kitaplarla ve kariyerindeki başarılarıyla adından söz ettiriyor.