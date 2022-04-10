Ünlü psikolog Esra Ezmeci’ye gelen itiraf mesleğinden soğuttu: “Kocamın erkek sevgilisi varmış, kıskanılacak bir şey yok tek kadın sensin diyor” Ünlü psikolog Esra Ezmeci, sosyal medya hesabından itiraf aldığına adeta pişman oldu. Bir takipçisi Ezmeci’ye “Kocamın erkek sevgilisi varmış, kıskanılacak bir şey yok tek kadın sensin diyor, ne yapmam lazım?” itirafında bulundu.

1 10 Ünlü psikolog Esra Ezmeci’ye gelen itirafların sonu kesilmiyor.