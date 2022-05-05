Ünlü psikolog Esra Ezmeci'ye gelen itiraf pes dedirtti! "Cinsellikte kocam peruk, gözlük ve maske takıp cici kuş dedirtiyor" Ünlü psikolog Esra Ezmeci'ye gelen itirafların ardı arkası kesilmiyor. Son gelen itiraf okuyanları adeta şoka soktu. Ezmeci'ye bir takipçisi, "Cinsellikte kocam peruk, gözlük ve maske takıp cicikuş dedirtiyor, nasıl vazgeçirebilirim?" itirafında bulundu.

1 7 Ünlü psikolog Esra Ezmeci, adından söz ettirmeye devam ediyor.