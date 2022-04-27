Ünlü psikolog Esra Ezmeci'ye gelen itiraf şaşkınlık yarattı! "Eşim ilişkiden sonra hemen üstünü giyiyor, bir yerim görünecek diye tedirgin oluyor..." Sosyal medya hesabından takipçilerinin sorularını ve itiraflarını okuyarak onlara yön gösteren psikolog Esra Ezmeci'ye gelen bir itirafta yer alan," Eşim ilişkiden sonra hemen üstünü giyiyor, bir yerim görünecek diye tedirgin oluyor" sözleri şaşkınlık yarattı.

1 8 FOX TV'de ekrana gelen Fulya ile Umudun Olsun programı yanı sıra Beyaz TV'de ekrana çıkan ve tespitleriyle programa renk atan ünlü psikolog Esra Ezmeci, son zamanların en tanınan psikologları arasında yer alıyor.