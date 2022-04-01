Ünlü psikolog Esra Ezmeci’ye gelen itiraf tiksindirdi! Yaşadıkları 'Açık' ilişkiler hayrete düşürdü! "Evli sevgilim, Kocamın erkek sevgilisi...”
Ünlü psikolog Esra Ezmeci’ye gelen itiraf tiksindirdi! Yaşadıkları 'Açık' ilişkiler hayrete düşürdü! "Evli sevgilim, Kocamın erkek sevgilisi...”
Ünlü psikolog Esra Ezmeci'ye instagram hesabı üzerinden gelen bir soru görenleri oldukça tiksindirdi. Takipçileri Ezmeci'ye "Evli sevgilim, karımın yeri ayrı senin yerin ayrı diyor. Kocamın erkek sevgilisi ile yatakta pozlarını gördüm” şeklinde itiraflarda bulundu.