Ünlü psikolog Esra Ezmeci’ye gelen itiraf yok artık dedirtti! “Kocamın arabasında tanga, don, sütyen buldum, anneannemi götürdüm üstünü unutmuş” Ünlü psikolog Esra Ezmeci’ye gelen itiraflar şoke etmeye devam ediyor. Ezmeci, son olarak yayınladığı hikâyelerde bir takipçisi: “Kocamın arabasında tanga, don, sütyen buldum, anneannemi götürdüm üstünü unutmuş” itirafında bulundu.

1 9 Son zamanların popüler ismi ünlü psikolog Esra Ezmeci, adından söz ettirmeye devam ediyor.