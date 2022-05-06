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  3. Ünlü psikolog Esra Ezmeci'ye gelen kayınpeder sorusu tedirgin etti! "Kayınpederinizle pek yalnız kalmamaya çalışın "

Ünlü psikolog Esra Ezmeci'ye gelen kayınpeder sorusu tedirgin etti! "Kayınpederinizle pek yalnız kalmamaya çalışın "

Ünlü psikolog Esra Ezmeci'ye yaşadığı bir durumu anlatan takipçisi," Kayınpederim hep kaynanamı kötülüyor, keşke senin gibi ' Diri seksi bir karım olsaydı' diyor" ifadeleriyle yaşadığı durumu anlattı. Söz konusu olayı yorumlayan Ezmeci ise takipçisine kayınpederiyle yalnız kalmaması uyarısında bulundu.

Ünlü psikolog Esra Ezmeci'ye gelen kayınpeder sorusu tedirgin etti! "Kayınpederinizle pek yalnız kalmamaya çalışın " 116

FOX TV'de ekrana gelen Fulya ile Umudun Olsun programında ekrana çıkan ve tespitleriyle programa renk atan ünlü psikolog Esra Ezmeci, son zamanların en tanınan psikologları arasında yer alıyor. 