Ünlü psikolog Esra Ezmeci'ye gelen kayınpeder sorusu tedirgin etti! "Kayınpederinizle pek yalnız kalmamaya çalışın " Ünlü psikolog Esra Ezmeci'ye yaşadığı bir durumu anlatan takipçisi," Kayınpederim hep kaynanamı kötülüyor, keşke senin gibi ' Diri seksi bir karım olsaydı' diyor" ifadeleriyle yaşadığı durumu anlattı. Söz konusu olayı yorumlayan Ezmeci ise takipçisine kayınpederiyle yalnız kalmaması uyarısında bulundu.

1 6 FOX TV'de ekrana gelen Fulya ile Umudun Olsun programında ekrana çıkan ve tespitleriyle programa renk atan ünlü psikolog Esra Ezmeci, son zamanların en tanınan psikologları arasında yer alıyor.