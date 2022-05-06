Ünlü psikolog Esra Ezmeci'ye gelen kayınpeder sorusu tedirgin etti! "Kayınpederinizle pek yalnız kalmamaya çalışın "
Ünlü psikolog Esra Ezmeci'ye gelen kayınpeder sorusu tedirgin etti! "Kayınpederinizle pek yalnız kalmamaya çalışın "
Ünlü psikolog Esra Ezmeci'ye yaşadığı bir durumu anlatan takipçisi," Kayınpederim hep kaynanamı kötülüyor, keşke senin gibi ' Diri seksi bir karım olsaydı' diyor" ifadeleriyle yaşadığı durumu anlattı. Söz konusu olayı yorumlayan Ezmeci ise takipçisine kayınpederiyle yalnız kalmaması uyarısında bulundu.