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  3. Ünlü psikolog Esra Ezmeci'ye pes dedirten itiraf! "İki kuzenimle birlikte oldum, çok pişmanım ama..."

Ünlü psikolog Esra Ezmeci'ye pes dedirten itiraf! "İki kuzenimle birlikte oldum, çok pişmanım ama..."

Ünlü psikolog Esra Ezmeci'ye gelen itiraf adeta pes dedirtti. Ünlü psikoloğa gelen yeni itirafları okuyanlar gördüklerine inanamadı.

Ünlü psikolog Esra Ezmeci'ye pes dedirten itiraf! "İki kuzenimle birlikte oldum, çok pişmanım ama..." 117

Ünlü psikolog Esra Ezmeci, adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor.