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  3. Ünlü psikolog Esra Ezmeci'ye tiksindiren yeni itiraf! "Kocam ayak tırnaklarını yiyor, ayak tırnak videosu izliyor, geceleri ise kalkıp benim..."

Ünlü psikolog Esra Ezmeci'ye tiksindiren yeni itiraf! "Kocam ayak tırnaklarını yiyor, ayak tırnak videosu izliyor, geceleri ise kalkıp benim..."

Ünlü psikolog Esra Ezmeci'ye gelen yeni itiraflar şaşırttı. İtirafları okuyanların adeta midesi bulandı.

Ünlü psikolog Esra Ezmeci'ye tiksindiren yeni itiraf! "Kocam ayak tırnaklarını yiyor, ayak tırnak videosu izliyor, geceleri ise kalkıp benim..." 117

Ünlü psikolog Esra Ezmeci, yeni paylaştığı itiraflarla adından sıkça söz ettiriyor.