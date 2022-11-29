Ünlü psikolog Esra Ezmeci'yi kızdıran soru! "Bu çok çirkin bir şey, mutlaka tepki koyun"

Ünlü psikolog Esra Ezmeci, takipçisinden gelen soru karşısında küplere bindi.

Melahat Ersoy
Editör
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Ünlü psikolog Esra Ezmeci'yi kızdıran soru! "Bu çok çirkin bir şey, mutlaka tepki koyun"

Kitaplarıyla satış rekorları kıran isimler arasında yer alan ünlü psikolog Esra Ezmeci, sosyal medya kullanımıyla da dikkat çekiyor. Takipçilerine insan ilişkileri ve çiftlerin yaşadığı durumlar hakkında tavsiye vererek bilgilendiren Ezmeci, kendisine sorulan soruları da yanıtsız bırakmıyor.

Ünlü psikolog Esra Ezmeci'yi kızdıran soru! Bu çok çirkin bir şey, mutlaka tepki koyun

Son olarak bir takipçisi, Esra Ezmeci'ye şok bir itirafta bulunarak yaşadığı durumu anlattı. Takipçisi, Ezmeci'ye, "Kocam benim fotoğraflarımı arkadaşlarına atmış. 'En güzel mal bende' demiş" diye yazdı.

Ünlü psikolog Esra Ezmeci'yi kızdıran soru! Bu çok çirkin bir şey, mutlaka tepki koyun

Ezmeci ise şu cevabı verdi: "Bu çok çirkin bir şey. Sizin fotoğraflarınız sizin mahreminiz. En önce eşiniz bu mahremi korumalı. Buna kabul göstermeyin, mutlaka net bir tepki ve mesafe koyun."

Ünlü psikolog Esra Ezmeci'yi kızdıran soru! Bu çok çirkin bir şey, mutlaka tepki koyun

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