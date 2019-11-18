 Ünlü rap şarkıcıları sahnedeyken ortalık karıştı!

Olay, dün akşam Kartal'daki bir mekanda meydana geldi. Ünlü rap şarkıcıları Şehinşah ve Hidra sahnede performans sergiledikleri sırada seyirciler arasında kavga çıktı.

KAVGA ANI SANİYE SANİYE KAMERADA!

Ünlü rapçi şarkıcılarına seyircinin ilgisi büyüktü. Seyirciler, Şehinşah ve Hidra sahnede olduğu esnada beklenmedik bir tartışmaya yaşandı.

Tartışmanın kısa sürede büyüyüp kavgaya dönüşmesi sebebiyle konser alanı bir anda karıştı.

Olay, güvenlik görevlilerinin müdahalesi ile normalde dönerken, ünlü rapçilerin kavga sırasında canlı performanslarına ara vermemesi dikkat çekti.

İşte o sırada yaşananlar

ŞEHİNŞAH KİMDİR?

Müzik dünyasında Şehinşah ismi ile tanınan Ufuk Yıkılmaz 1986 yılında aslen Erzincan, Kemah İlçesinde dünyaya gelmiştir. Oğlak burcudur.

Henüz 9 yaşında iken rap müzik ile tanışan Şehinşah, 1998 yılında ise ilk demosu ile profesyonel rap müzik hayatına adım atmıştır.

İlk başta Masta Katil’le Haremeyn G3 isimli grubu 2002 yılında kurmuş, grubun demosu olan Obesyon’u müzik severler ile buluşturmuştur.

Kendi imkanları ile home studio’sunu kurmuş daha sonra bir çok parçanın altına imzasını atmıştır.

Şehinşah’ın diskografisi ise, HaremeynAlamut (Albüm), Hiphop Okulu (Albüm), Özgürlük Güvercini Ölümtape (Mixtape), Tape İn 25bin (Mixtape), Bilinmeyen Artizzzler ft. Hayki & Fieber (Albüm), Kapatıyoruz (Mixtape) ve Deev (Albüm)….

HİDRA KİMDİR?

1993 yılında İngiltere’nin Durham kentinde dünyaya geldi. 4 yaşından bu yana Ankara’da yaşayan Hidra ilkokul yıllarında rap müzikle tanıştı ve 2008 yılında rap müzik icra etme kararı aldı. 2009 senesine kadar kendi çapında çalışmalar üreten Hidra, o sene gittiği liseyi bıraktı ve bazı yerlerde komilik yaparak hayatını sürdürdü. Daha sonra liseyi açıktan tamamladı ve Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi’nde eğitim hayatına devam etti.

Gün geçtikçe daha üretken olan Hidra, internette yayınlamadığı iki albümün ardından ilk internet albümü Gücüme Giden Yol’u 2010 yılının başında yayınladı ve yetersiz reklama rağmen dikkat çekmeyi başardı. Aynı sene CanBeatz Music Project yarışmasında birinci, Gerçek Yeraltı Rap Yarışması’nda ikinci gelerek hayran kitlesini genişleten ve bu yarışmalarda yaptığı atışmalarda kullandığı eserleri elden geçirerek yoğun çalışmaların ardından aynı senenin sonunda çıkardığı ‘Nikotin Tedavisi’ isimli albümü kendisini bir basamak daha yukarıya taşımıştır. 2012 yılında çıkardığı Grafit ve Kilin albümüyle tüm Türkiye’de dinlenmeye ve dinleyicinin, özellikle genç kitlenin beğenisini toplamaya tam anlamıyla başladı.

Genellikle sert ve eleştirel tarzdaki şarkılarıyla çizgisini gösteren Hidra Ankara’da bulunduğu yıllarda dinleyiciye sunduğu sayısız hit parçanın yanı sıra Türkçe Rap‘in birçok önemli ismiyle çalıştı ve hem şehri Ankara’da hem de şehir dışında birçok konser verdi. Ankara’da okuduğu yıllarda albümü Hedefte’yi tamamladı ve albümü satışa sundu. 2012 yılında, müzikal gelişimini devam ettirdiği dönemde, Freestyle Fighters isimli rap yarışmasına katılmış ve 56 kişi arasından 1. gelerek, Fuat Ergin, Maho B gibi rap müziğin duayen isimlerden olumlu eleştiriler almıştır. Bunun verdiği şevkle kendinde zaten baki olan doğaçlama (freestyle) yeteneğini kullanarak 2013 yılında katıldığı DevRap Freestyle Yarışmasında da birinci olan hidra 2014 yılının ilk çeyreğinde YENİLMEZ albümünü bitirerek dinleyicilerinin beğenisine sunan Hidra bu albümünde getirdiği başarı ile en az dinleyicileri kadar mutlu olduğunu açıklamıştır.

2016 yılında çıkardığı ” Hoşgeldin, Dünya Senin Evin ” albümü ve bu albümde beraber çalıştığı isimler ile yılın en çok ses getiren rapcisi ünvanını elde etmiştir.