Ünlü rap şarkıcıları YÖK'ün kararını eleştirdi!

Yükseköğretim Kurulu (YÖK)Genel Kurulu toplantısında önemli kararlar alındı. Bu kararlara göre özel yetenek sınavı ile öğrenci alan 14 yükseköğretim bölümünün özel yetenek sınavı kaldırıldı. Öğrenciler bundan böyle çoktan seçmeli sınavdan geçirilip üniversiteye alınacak.

Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan 14 yükseköğretim bölümünün özel yetenek sınavının kaldırılmasının ardından birçok ünlü isimden tepkisine geldi.

Ünlü rap şarkıcıları da bu değişiklik karşısında tepkilerini dile getirmekten çekinmediler. Ezhel, Sehabe ve Khontkar Instagram ve Twitter paylaşımlarıyla yapılan itiraza tepkilerini böyle ifade ettiler.

İşte Ünlü rap şarkıcılarının o paylaşımları

NE OLMUŞTU?

YÖK flaş bir karara imza atarak 14 bölümde özel yetenek sınavını kaldırdı.

10 Ekim Perşembe günü yapılan YÖK Genel Kurulu toplantısında YKS'ye hazırlanan yaklaşık 2.5 milyon öğrenciyi ilgilendiren önemli kararlar alındı. Öncelikle hukuk fakülteleri için 190 bin olan başarı sırası barajı 125 bine çıkarılırken, başarı sırası barajı olmayan eczacılık ve diş hekimliği bölümlerine de ilk kez başarı sırası barajı getirildi. Eczacılık fakülteleri için en düşük başarı sırası barajı 100 bin, diş hekimliği fakülteleri için en düşük başarı sırası barajı ise 80 bin olarak belirlendi.

Toplantıda ayrıca bugüne kadar özel yetenek sınavı ile öğrenci alan 14 yükseköğretim bölümü ile ilgili de önemli bir karar alındı. Yükseköğretim kurumlarında bugüne kadar özel yetenek sınavı ile öğrenci alan 14 bölüme, 2020 YKS'de merkezi yerleştirme ile öğrenci yerleştirilmesine karar verildi.

Söz konusu 14 bölüm ise şöyle sıralandı:

Çizgi Film (Animasyon),

Grafik,

Grafik Resimleme ve Baskı,

Grafik Tasarım,

Moda Giyim Tasarımı,

Moda Tasarımı,

Moda ve Tekstil Tasarımı,

Rekreasyon,

Spor Bilimleri,

Spor Yöneticiliği,

Tekstil,

Tekstil Geliştirme ve Pazarlama,

Tekstil Tasarımı,

Tekstil ve Moda Tasarımı

Alınan karara ilişkin yazı yükseköğretim kurumlarına, YÖK Eğitim ve Öğretim Dairesi Başkanlığı tarafından 'ivedi' olarak gönderildi. 2020 YKS’de artık söz konusu 14 bölüm, merkezi sınav puanı, yani YKS puanı ile öğrenci almaya başlayacak. Bu bölümlere girmek isteyen adaylar artık YKS'de sadece ilk oturum olan Temel Yeterlilik Testi’ne değil, ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Testi’ne de hazırlanacak.

EZHEL KİMDİR?

Sahne adıyla Ezhel (Ais Ezhel) olarak bilinen Ömer Sercan İpekcioğlu 1 Temmuz 1990 yılında Ankara'da dünyaya geldi. İlk albümünü 2017 yılının mayıs ayında çıkartan Ais Ezhel, yaptığı müziğin türünü “Anatolian Urban Core/Hip-Hop/Reggae-Dub/Trap” olarak tanımlıyor. Ankara’da yaşadığı mahalle kültürünü şarkılarında yansıtan Ezhel, kısa süre içerisinde milyonlar tarafından dinlenmeye başlandı. Geleneksel kültürle evrensel bir kalite yakalayan Ezhel, küçük yaştan itibaren rap müzikle ilgilenmeye başladı. Rap'in yanında Reggae tarzı müzik yapmaktadır.

Ayrıca gitar, piyano, ney, def ve darbuka gibi müzik aletleri çalmaktadır. Rap hayatına solo olarak başlayan Ezhel, 2008 yılında Keişan ile birlikte yaptığı seri ile adını duyurdu. 2011 yılında Kamufle, Red, Anıl Piyancı, Keişan, Grogi, İndigo, Nomad ile birlikte yaptığı Sekiz adlı şarkısıyla daha geniş kitlelere ulaşmıştır.

Türkçe rapin önemli isimleriyle çalıştıktan sonra 2011 yılında Funk'd up, Dj Suppa ve Aga B ile VooDoo Records'u kurdu.Hiphoplife tarafından desteklenen Freestyle King 2 yarışmasında 16 yarışmacı arasında 1. olmuştur. Son olarak yine Hiphoplife tarafından desteklenen Organize Oluyoruz vol. 2 albümüne “Yaprak Düşerse” şarkısı ile katkıda bulunmuştur.

SEHABE KİMDİR?

Barış Çetin, sahne ismiyle Sehabe. 26.08.1988’de Aydın’ın Nazilli ilçesinde doğdu. Ortaokulun son dönemlerinden itibaren rap müziğe ilgisi artarak devam etti ve uzun yıllar dinleyici olarak kaldı. 2003 yılında biriktirmiş olduğu a’capellalarını kasetçalara kaydetti. Fakat yetersiz olduğunu düşünüp rap müziğe bir süre ara verdi.Liseyi Aydın’ın en başarılı liselerinden biri olan Nazilli Anadolu Lisesi’nde tamamladı. Liseyi bitirmesinin ardından da müzik kariyerine yoğunlaştı

İlk albümünün hazırlıklarına 2006 yılında başlayan Sehabe, “Vuslat Kayıt Evi” ismini verdiği stüdyosunu 2007’nin ağustos ayında kardeşi Yeis Sensura’yla beraber kurdu. Özellikle sosyal konulu parçalarındaki duyarlılığı ve samimiyetiyle dikkatleri çekti ayrıca duygusal parçalardaki soyut tasvirleri işleyişi ve kişisel bunalım konularındaki hâkimiyeti sayesinde de kısa sürede fark edildi ve kendine dinleyici kitlesi oluşturmayı başardı.

RAP

Rap, Hip hop kültürünün müziğidir. Rap'in yanı sıra, rap müziğin altyapılarını oluşturan DJ'lik, bu kültürün dansı breakdance ve duvarlara şekiller ile yazı ve görsel çizilerek oluşturulan graffiti gibi Hip hop'un dört ana sanat faaliyeti vardır. Rap'in "Rhytm And Poem" (Ritim ve Şiir ya da Ritmik Şiir) veya "Rhytmic African Poetry" (Ritmik Afrika Şiiri) sözcüklerinin kısaltması olduğu görüşü yaygın olsa da aslında rap kelimesi, İngilizce sözlük anlamı olarak "ağır eleştiri" anlamına gelmektedir.

Rap, sözlerin müziğin tempo ve ritmine uyarlanarak söylendiği bir yapıdadır. Rap yıllar boyunca değişim geçirmiştir ve rap içinde çeşitli alt türler oluşmuştur. Bunlara örnek olarak Gangsta, G-funk, Hardcore, Party ve Pesimist rap gibi örnekler gösterilebilir.

MC'LİK

Rap çoğunlukla orta, hızlı ve bazen de Gangsta tarzı yavaş bir ritim ile söylenir. Bu şekilde müziğin temposuna uygun olarak kafiyeli kelimelerden oluşan sözler söylemek de MC'lik olarak adlandırılmaktadır. MC'nin açılımı olarak Master of Ceremonies (Seremoni Ustası), Microphone Control ya da Mic Check (Mikrofon Kontrol) gibi terimler söylenebilir. Rap terimi 1979 yılında keşfedilen iki kayıt sayesinde Hip hop ile özdeşleşmiştir. Bunlardan ilki King Tim III'nin Personality Jock'u Hip-Hop'un bilinen ilk kaydı olarak tarihe geçmiştir.

KHONTKAR KİMDİR?

Gerçek ismi Onur Dinç olan Khontkar, 1991 yılında İzmir’de dünyaya geldi. Küçük yaşlarda annesinden edindiği MC Hammer ve Run DMC kasetleriyle kendisini hip-hop kültürünün içinde buldu. İlk kayıtlarını 2004 yılında gerçekleştirdikten sonra bir kaç oluşumda yer aldı. Bir yandan müzik teorisi eğitimi alırken diğer yandan 2008 yılında kendi ev stüdyosunu kurdu ve Türkiye’deki trap müziğin temellerini ekibiyle birlikte atmaya başladı.

Hayat şartları dolayısıyla tüm yaşanmışlıkları, müziğinde anlatacak konuları belirlemesinde büyük rol oynadı. 2010 yılında “Crimeland” adında bir albüm yayınladı. Daha sonra albüm serilerini bir süre daha devam ettirdi. Ancak yaptığı müzik Türkiye için o döneme ait olmayan, yepyeni bir tarz olmasından dolayı tam olarak beklenen ilgiyi göremedi.

2012 yılında 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Teknolojileri Bölümü’nü kazandı. Okul hayatı devam ederken bir yandan albüm serilerini kaydetmeye, bir yandan da tamamı kendine ait olan şarkıları internet üzerinden ücretsiz yayınlamaya devam etti. 2015 yılının başlarında “WHOISTHAT” adında İngilizce sözlerden oluşan bir EP yayınladı. Bunu, ilk defa dijital platformlarda yerini alacak olan LP’si “NOBODI” takip etti...