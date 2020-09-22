Ünlü rap şarkıcısından korkunç kaza! 2 kişiyi yaraladı

Rusya'da aşırı hızlı giden aracının direksiyon hakimiyetini kaybeden ünlü rap sanatçısı Elley olarak tanınan Elmin Guliev, yan yolda bulunan bir araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç daha sonra kaldırımdaki 2 kişiye çarptı. Duvara çarpıp zor duran şarkıcının o anları kameralara saniye saniye yansıdı.