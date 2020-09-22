Ünlü rap şarkıcısından korkunç kaza! 2 kişiyi yaraladı
Rusya'da aşırı hızlı giden aracının direksiyon hakimiyetini kaybeden ünlü rap sanatçısı Elley olarak tanınan Elmin Guliev, yan yolda bulunan bir araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç daha sonra kaldırımdaki 2 kişiye çarptı. Duvara çarpıp zor duran şarkıcının o anları kameralara saniye saniye yansıdı.
Rusya’nın başkenti Moskova’da bulunan Ostozhenka Caddesi'nde yaşanan olayda ülkenin ünlü rap sanatçısı Elley olarak tanınan Elmin Guliev, lüks arabasıyla lüks arabasıyla yaptığı aşırı hız sonucu kaza yaptı. Kazada 2 kişi yaralanırken şarkıcı ise olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. İlk testlerde alkollü olduğu belirlenen rapçinin sorgusu sürüyor.
Örümcek Adam maske dağıttı! Görenler şaşkınlığını gizleyemedi
Nevşehir'de feci ölüm! Torunları sinir krizi geçirdi
Beyoğlu Karaköy tramvay durağında korkunç kaza!
Arnavutköy’de iki grup arasında bıçaklı ve sopalı kavga!
22 Eylül 2020 Salı 11:50
Benzer Videolar