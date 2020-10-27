Ünlü rapçi Norm Ender'e Fight Kulüp 2 soruldu: Haberim yok dedi

Alışveriş Merkezi çıkışı objektiflere yansıyan Norm Ender, muhabirlerle kısa bir sohbet gerçekleştirdi. Pandeminin müzik piyasasını çok zorladığını söyleyen rapçi, "Sanatçılar bu konuda duyuruda bulunduğu zaman, insanlar sanatçıların geliri düştü diye söylendiğini zannediyor. Ancak müzisyenler telif gelirleriyle bile yeteri kadar para kazanıyorlar.

Burada anlatmak istediğimiz; müzikten birçok insan para kazanıyor. Bu sektörde bir sürü insan para kazanıyor, gerek organizasyon firması olsun, gerek ışıkçılar, personeller olsun. Organizasyonlarda azalma yaşadığı zaman bu insanlar para kazanamıyor. Kendimiz için değil, onlar için duyuruda bulunuyoruz" dedi.

''HABERİM YOK, BAŞARILAR''

Ceza ve Sagopa Kajmer'in jüri üyeliği yapacağı yarışma programından haberinin olmadığını belirten Norm Ender "Başarılar dilerim" diye konuştu.

Ünlü müzisyenin Killa Hakan'ın önderliğinde yapılan Fight Kulüp 2 şarkısıyla ilgili soruya "Bilmiyorum, haberim yok" demesi ise dikkat çekti.

''O KONULARA BENİ SOKMA''

Norm Ender İvana Sert'in rap yapmasıyla ilgili soruya "Meşrebin değil" cevabını verdi.

NORM ENDER KİMDİR?

25 Mart 1985 tarihinde İzmir Bornova’da dünyaya gelen Norm Ender'in grçek adı Ender Eroğlu’dur. Norm Ender, 10’lu yaşlarda Cartel müzik grubu sayesinde rap müziği ile tanışmış ve sürekli olarak kavga içerisinde geçen eğitim hayatı nedeniyle lise eğitimini bırakmıştır.

Rap dünyasında son günlerin en çok konuşulan isimlerinden Norm Ender, 2001 yılında yazdığı rap şarkılarının arkadaş çevresi tarafından sevilmesi nedeniyle rap yapmaya başladı. Atv ekranlarında 2004 yılında yayınlanan Akademi Türkiye müzik yarışması programına katıldı. Yarışmada rap dışında pop parçalar da seslendirmesi istenince yarışmadan olaylı şekilde ayrıldı.

2005 ve 2006 yılları arasında vatani görevini yerine getirdi ve 1 yıl ara verdiği müzik yaşantısına geri döndükten sonra Playboy, Son Uyku, Kafam Bir Milyon, ve Eksik Etek gibi şarkılarıyla kırılması zor rekorlara imza attı.

Norm Ender, küfür içeren Eksik Etek şarkısıyla, özellikle sosyal medyada tanınmıştır. Bu şarkısı bir gün içerisinde 2,5 milyon, 1 ayda ise 40 milyon kişi tarafından dinlenmiştir. Bu nedenle Norm Ender, 2006 yılında YouTube’da en çok dinlenenler arasında 17. sırada yer aldı.

2010 yılında Enderground ve yine aynı yıl İçinde Patlar ile müzik piyasasına giriş yaptı, 2017 yılında ise Aura isimli albümü ile müzik kariyerini sürdürdü. son albümünden 2 yıl sonra söz ve müziği kendisine ait olan “Mekanın Sahibi” adlı şarkısı ile dönüş yaptı.