Ünlü rapçi Reynmen ve Berkcan Güven'in konserinde bıçaklı saldırı! BEGE'nin tavırları dikkat çekti!

23 Haziran Demokrasi Şenliği'nde konser veren Reynmen ve Berkcan Güven'i dinlemeye gelenler gergin anlara şahit oldu.

Son dönemde en çok dinlenen isimlerin başında gelen Reynmen ve Berkcan Güven sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlar ve söyledikleri her sözle dikkat çekmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz gün gerçekleştirdikleri konserde dinlemeye gelenler arasında çıkan bıçaklı kavga kameralara yansıdı.

Popbizde adlı hesapta yer alan görüntülerde Berkcan Güven'in tavırları dikkat çekerken Reynmen'in ortamı toparlamaya çalışması da gözlerden kaçmadı.