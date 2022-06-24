Mahmut Efendi'nin yerine gelen Hasan Kılıç kimdir? Nereli, kaç yaşında? İşte, Hasan Kılıç'ın biyografisi...Survivor finali ne zaman, nerede? Survivor final bilet fiyatları 2022, şampiyon ödülüGelinim Mutfakta 24 Haziran 2022 Cuma puan durumu | 24 Haziran Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Haftanın birincisi kim oldu? Kim elendi?Rusya'dan Yunanistan'a gözdağı! "Yunanistan, Ruslar için güvenli değil"Transfer hamlesi gelmedi, şoke eden kararı aldı! Cristiano Ronaldo, Manchester United'dan ayrılmaya hazırlanıyorBarış Akarsu Merhaba filmi ne zaman çıkacak? Barış Akarsu Merhaba oyuncuları kimler?Gelin Evi yarışmasında izleyenleri şaşkına çeviren anlar! Bulaşık makinesinin içinden konfeti patlatarak çıktı! Gelinlerin yüreği ağzına geldi!Deprem Uzmanı Naci Görür "Hazırlıklar yetersiz" dedi, tüm senaryoyu adım adım anlatarak o ilçeleri uyardı! "Uzatmaları oynuyoruz!"Hayatını kaybeden kadınlarla birlikte oluyor! "Böyle meslek mi olur?" dedirten Sırtlan mesleğini öğrenince şok olacaksınız!ATV Müge Anlı FULL izle bugün 24 Haziran 2022 | Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm FULL, tek parça izle YouTube
İstanbul27 °C
  1. HABERLER
  2. MAGAZİN
  3. Ünlü rapçi Reynmen ve Berkcan Güven'in konserinde bıçaklı saldırı! BEGE'nin tavırları dikkat çekti!

Ünlü rapçi Reynmen ve Berkcan Güven'in konserinde bıçaklı saldırı! BEGE'nin tavırları dikkat çekti!

Son dönemde en çok dinlenen isimler arasında yer alan Reynemn ve Berkcan Güven'in konserinde bıçaklı saldırı gerçekleşti.

23 Haziran Demokrasi Şenliği'nde konser veren Reynmen ve Berkcan Güven'i dinlemeye gelenler gergin anlara şahit oldu.

Son dönemde en çok dinlenen isimlerin başında gelen Reynmen ve Berkcan Güven sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlar ve söyledikleri her sözle dikkat çekmeye devam ediyor.

Ünlü rapçi Reynmen ve Berkcan Güven'in konserinde bıçaklı saldırı! BEGE'nin tavırları dikkat çekti!

Geçtiğimiz gün gerçekleştirdikleri konserde dinlemeye gelenler arasında çıkan bıçaklı kavga kameralara yansıdı.

Ünlü rapçi Reynmen ve Berkcan Güven'in konserinde bıçaklı saldırı! BEGE'nin tavırları dikkat çekti!

Popbizde adlı hesapta yer alan görüntülerde Berkcan Güven'in tavırları dikkat çekerken Reynmen'in ortamı toparlamaya çalışması da gözlerden kaçmadı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT