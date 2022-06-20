Ünlü rapçi Sefo'dan beklenmeyen hareket! Konserinde dışkı itirafıyla şaşkına çevirdi! "Buram buram..." Son dönemde yıldızı parlayan rapçilerden olan Sefo, son olarak verdiği konserde, hayranlarına öyle sözler söyledi ki duyanları şaşkına çevirdi.

1 6 Son olarak 'Isabella' isimli şarkıyı çıkaran ünlü rapçi Sefo, konser vermeye hızla devam ediyor.