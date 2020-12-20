Ünlü Rapçi Tepki klip çekilirken alevlerin arasında kaldı! Ölümden döndü...

Gerçek ismi Kerem Gülsoy olan Tepki, yeni çıkardığı 'SIK' isimli şarkısı için kameraların karşısına geçti. Klipte patlama sahnesinin çekimi sırasında alevler bir anda genç rapçinin üzerine sıçradı.

Yaşanan kaza iddiaya göre patlama sahnesini kuran ekibin hatasından kaynaklandı. Başarılı isim Tepki alevlerin arasında kalırken, set ekibi hızlıca olaya müdahale etti ve yangın söndürüldü.

BAŞ KISMINDA UFAK YANIKLAR OLDU

Kazanın ardından hastaneye kaldırılan Tepki'nin, baş kısmında ufak yanıklar olduğu, genel sağlık durumunun ise iyi olduğu aktarıldı.

"SET SONUNDA BİR KAZA YAŞADIK"

Konuyla ilgili olarak açıklamada bulunan Tepki, "Tedavi sürecindeyim, set sonunda bir kaza yaşadık. Arayan soran herkese tekrar tekrar teşekkür ederim" dedi.

REYMEN: RAP İÇİN YAKTIN KENDİNİ

Tepki'nin sosyal medya paylaşımına birçok beğeni gelirken, kullanıcılar geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Reymen ise paylaşıma yaptığı yorumda, "Rap için yaktın kendini" dedi.

TEPKİ (KEREM GÜRSOY) KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Tepki 1987 yılında Istanbul'da doğdu. Gerçek ismi Kerem Gülsoy olan Rap sanatçısı, Istanbul Avcılar çıkışlı, 2004'teki Jöntürk'ün düzenlediği microphone control yarışmasının birincisi, The maze(labirent) grubunun kurucularından ve Robot yapımın ortaklarındandır kendileri.