Ünlü rapçiden kahreden haber: Murda bebeğini kaybetti!

Evli ve bir kız çocuğu babası olan Murda, yakın zamanda Ayla isminde ikinci kız çocuklarını kucaklarına alarak anne baba olmanın mutluluğunu yaşamışlardı. Ancak rapçi yaptığı duygu yüklü paylaşımla minik kızını kaybettiğini açıkladı.

"SENİ ÖPTÜM KOKLADIM AMA YETMEDİ KIZIM"

Instagram hesabından açıklama yapan Murda, "Nerden başlayıp ne diyeceğimi aslında bilmiyorum. Güzel kızım benim sen artık bizim koruyucu meleğimizsin. Sebebini ve anlamını bilmiyorum daha ama Allahımın demek ki sana ihtiyacı vardı ve seni yanına aldı. Üzgünüm kızım. Çok üzgünüm. Kalbim ve ruhum ağlıyor her gün. Son nefesini yanımızda verdin, huzur içinde gittin ve gidişinle benden de bir parça götürdüm yanında.

Benim için senden önceki hayatım vardı ve şimdi sensiz senden sonraki hayat başladı. Nasıl yapacağımı bilmiyorum. Hayat nasıl devam etmeli şimdi? Seni öptüm ve kokladım ama yetmedi kızım. Çok özlüyoruz seni. Şu an bundan öte kelime bulamıyorum. Her şey çok hızlı oldu ve bitti. Bildiğim tek şey sen her zaman benimlesin. Kalbimdesin. Aklımdasın. Ruhumdasın. Sen benim dünya güzeli melek kızımsın. Annesinin ve Babasının elması, ablasının koruyucu meleği. Seni çok özlüyoruz ve çoktan çok seviyoruz. Huzur içinde dinlen kızım. " ifadelerini kullandı.

MURDA KİMDİR?

Murda, 30 Ocak 1984 tarihinde Hollanda'nın Amsterdam şehrinde doğdu. Anne ve babasının işleri dolayısıyla çocukluğunun bir bölümünü İspanya ve Türkiye’de geçiren Murda'nın vazgveçemediği tutkusu müzik.

Detaylı biyografisine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

Murda kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Murda gerçek adı ne?