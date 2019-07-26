Fight Kulüp şarkısı | Fight Kulüp teaser izle

Rap müziğin en çok konuşulan isimleri Ben Fero, Ezhel ve Killa Hakan ile Patron ve Norm Ender anlaşamıyor. Bu durum geçtiğimiz günlerde disslemeye katar gitti. Karşılıklı atışmaların ardından Ben Fero, Ezhel ve Killa Hakan'a Ceza'dan destek geldi.

RAP DÜNYASI DİSS SAVAŞLARIYLA KAYNIYOR

Ben Fero, Ezhel, Killa Hakan ve Ceza 'Fight Kulüp' adında bir şarkı yaptı.

Killa Hakan’ın yakın zamanda çıkacak olan "Fight Kulüp" albümüne de adını veren bu parçanın teaser'ı gündem oldu...

Ceza, pazartesi günü çıkacak olan parçalarını Twitter'dan duyurunca sosyal medyadan hem olumlu hem de olumsuz tepkiler aldı.

"FIGHT KULÜP" CEPHESİ

BEN FERO

Ben Fero yani gerçek ismi ile Ferhat Yılmaz 1991 yılında Almanya’nın önemli merkezlerinden olan Bonn kentinde dünyaya geldi. Kariyerinin ilk aşamalarında özel sektörde satış elemanı olarak iş yaşamını devam ettiren Fero rap müzik dünyasına girmesinin ardındansa kısa süre içerisinde popülerliğe ulaştı.

Avrupa ülkelerine göz, diş ve saç ekimi olmak üzere cerrahi operasyonlar satan Fero, sağlık turizmi ile uğraşmıştı. 68 kilogram ağırlığa sahip olduğunu ifade eden ünlü rapçi babasının Trabzonlu annesinin ise Sivaslı olduğu söyledi.

Mahallemiz Esmer, Kimlerdensin, 3-2-1, Babafingo, Demet Akalın ve Biladerim İçin gibi önemli parçaları seslendiren Ben Fero, bazı kliplerinde 26 milyonu aşan izlenme rakamlarına ulaştı.

Yine kendisi gibi rap müziğin önemli isimleri arasında gösterilen Ezhel’e olan yakınlığı ile bilinen Fero, aynı zamanda sosyal medya fenomenleri arasında yer alan Berkcan Güven ile paylaşımlarda bulunmuştu.

Sanatçının Orman Kanunları albümünde yer alan parçalar ise şöyle; 3 2 1, Diskotek, Mahallemiz Esmer, Babafingo, Yaylan, Kimlerdensin, Buldum, Demet Akalın, Motivasyon, Biladerim İçin.

Ben Fero yani gerçek ismi ile Ferhat Yılmaz 1991 yılında Almanya’nın önemli merkezlerinden olan Bonn kentinde dünyaya geldi. Kariyerinin ilk aşamalarında özel sektörde satış elemanı olarak iş yaşamını devam ettiren Fero rap müzik dünyasına girmesinin ardındansa kısa süre içerisinde popülerliğe ulaştı.

Avrupa ülkelerine göz, diş ve saç ekimi olmak üzere cerrahi operasyonlar satan Fero, sağlık turizmi ile uğraşmıştı. 68 kilogram ağırlığa sahip olduğunu ifade eden ünlü rapçi babasının Trabzonlu annesinin ise Sivaslı olduğu söyledi.

Mahallemiz Esmer, Kimlerdensin, 3-2-1, Babafingo, Demet Akalın ve Biladerim İçin gibi önemli parçaları seslendiren Ben Fero, bazı kliplerinde 26 milyonu aşan izlenme rakamlarına ulaştı.

Yine kendisi gibi rap müziğin önemli isimleri arasında gösterilen Ezhel’e olan yakınlığı ile bilinen Fero, aynı zamanda sosyal medya fenomenleri arasında yer alan Berkcan Güven ile paylaşımlarda bulunmuştu.

Sanatçının Orman Kanunları albümünde yer alan parçalar ise şöyle; 3 2 1, Diskotek, Mahallemiz Esmer, Babafingo, Yaylan, Kimlerdensin, Buldum, Demet Akalın, Motivasyon, Biladerim İçin.

EZHEL

Sahne adıyla Ezhel (Ais Ezhel) olarak bilinen Ömer Sercan İpekcioğlu 1 Temmuz 1990 yılında Ankara'da dünyaya geldi. İlk albümünü 2017 yılının mayıs ayında çıkartan Ais Ezhel, yaptığı müziğin türünü “Anatolian Urban Core/Hip-Hop/Reggae-Dub/Trap” olarak tanımlıyor. Ankara’da yaşadığı mahalle kültürünü şarkılarında yansıtan Ezhel, kısa süre içerisinde milyonlar tarafından dinlenmeye başlandı. Geleneksel kültürle evrensel bir kalite yakalayan Ezhel, küçük yaştan itibaren rap müzikle ilgilenmeye başladı. Rap'in yanında Reggae tarzı müzik yapmaktadır.

Ayrıca gitar, piyano, ney, def ve darbuka gibi müzik aletleri çalmaktadır. Rap hayatına solo olarak başlayan Ezhel, 2008 yılında Keişan ile birlikte yaptığı seri ile adını duyurdu. 2011 yılında Kamufle, Red, Anıl Piyancı, Keişan, Grogi, İndigo, Nomad ile birlikte yaptığı Sekiz adlı şarkısıyla daha geniş kitlelere ulaşmıştır.

Türkçe rapin önemli isimleriyle çalıştıktan sonra 2011 yılında Funk'd up, Dj Suppa ve Aga B ile VooDoo Records'u kurdu.Hiphoplife tarafından desteklenen Freestyle King 2 yarışmasında 16 yarışmacı arasında 1. olmuştur. Son olarak yine Hiphoplife tarafından desteklenen Organize Oluyoruz vol. 2 albümüne “Yaprak Düşerse” şarkısı ile katkıda bulunmuştur.

KİLLA HAKAN

Rap müzik dünyasının ünlü isimlerinden Killa Hakan gerçek ismi ile Hakan Durmuş 1973 yılında Almanya, Berlin’de dünyaya gelmiştir. Balık burcudur.

Babasının koyu bir Trabzonsporlu olması sebebi ile herkes tarafından Trabzonlu olarak bilinmektedir. Ancak anne tarafından aslen Sivas, baba tarafından ise aslen Tokat’lıdır.

Ailesi 1960’lı senelerde Almanya’ya göç etmiştir. Babası eski Milli güreşçi Ali Rıza Durmuş’tur. Bir çok başarıya imza atmış madalyalar kazanmış bir isimdir.

Almanya Kreuzberg’de yetişmiştir. Gençlik yıllarında cezaevi ile tanışmış ve hapiste kaldığı sürelerde rap sözleri yazmaya başlamıştır. Almanya’da polislerin Türklere olan tutumları nedeni ile hapise girmiş ve çıkmıştır. Ardından tekrar bir polise Nazi, yani ırkçı dediği gerekçesi ile hapise girmiş ve 4 ay hapis yatmıştır.

Almanya’da Türkçe rap yaparak Türkçe dilini Avrupa’ya tanıtan Killa Hakan, MTV Almanya kanalında 15 hafta süresince Top 10 listesinde kalmayı başaran tek Türk rap sanatçısıdır.

Sosyal medya hesaplarının sonunda kullandığı, sözlerini yazdığı ve çok sık 36 sayısının geçtiği bestelerinde 36’nın anlamı doğup yetiştiği yer olan Kreuzberg City’nin posta kodu’dur.

CEZA

Gerçek adı Bilgin Özçalkan olan Ceza (Keskinkılıç) 1977'de İstanbul'da doğdu. Rap müziğe olan ilgisi ilkokul yıllarında sıra arkadaşından ödünç aldığı kasetlerle basladı. Ceza takma adını atışmalarda rakiplerin ve seyircilerin cezamız geldi demelerinden ötürü bu ismi almıştır. Public Enemy grubundan çok etkilendiğini söyleyen Ceza , sert sözlerin raple dışarıya nasıl vurulduğunu görüp kendine takma isim olarak Fatalrhymer da ekleyip Ceza a.k.a Fatalrhymer oldu. Bu arada eğitimini tamamlayıp iş hayatına atıldı. Bir elektrik teknisyeni olarak bir yandan iş hayatına devam eden Ceza bir yandan da rap hayatına hız verdi.

Hem işin hem rapin bir arada gitmediğini gören Ceza teknisyenlikten istifa etti ve kendini tamamen rap müziğe adadı.

NORM ENDER CEPHESİ

Ender Eroğlu veya bilinen sahne adıyla Norm Ender, 25 Mart 1985 tarihinde İzmir Bornova’da dünyaya geldi. 10 yaşlarında Cartel müzik grubu sayesinde rap müziği ile tanışan Norm Ender, sürekli olarak kavga içerisinde geçen eğitim hayatı nedeniyle lisede eğitimine son verdi. 2001 yılında yazdığı rap şarkılarının arkadaş çevresi tarafından sevilmesi nedeniyle rap yapmaya başladı. atv televizyon kanalında 2004 yılında yayınlanan Akademi Türkiye müzik yarışması programına katıldı.

İzmir'in özellikle Bornova ilçesinde birçok diskoda rap şarkıları söyleyen Ender, İstanbul iline Akademi Türkiye müzik yarışmasına fon müziği yapmak üzere çağrıldı. Yarışmadan pop müzik okuması da istenince, kavga ederek ayrılan Ender, tekrar İzmir iline geri döndü. Daha sonra Akademi Türkiye programına kızdığı için Rap Dersi isimli bir rap parçası yazdı. Ayrıca Oktay Kaynarca'nın sunduğu Her şey Dahil isimli programda konuyla ilgili yorum içeren En Çekici Manken adlı bir rap parçası söyledi. Bu esnada Erman Altınoğlu ile grup olarak çalışıyordu. Bu nedenle Ender & Erman veya Erman & Ender olarak tanınıyorlardı. Eksik Etek parçasını sözlerinde de bu adı kullandılar. Vatani görevi olan askerlik hizmetini yerine getirmesinin ardından Ender, 2010 yılında İçinde Patlar isimli solo bir rap albümü yapmış ve albümde bulunan Çıktık yine yollara parçasına klip çekti. 2012 yılında ise yeni bir albüm çıkartacağını açıkladı. Albümü ile ilgili tanıtma çalışmaları kapsamında İzmir, Diyarbakır ve Ankara illerinde konserler vermiştir. Tek olarak çalışması ile birlikte Norm Ender takma adıyla anılmaya başlandı.

Norm Ender, küfür içeren Eksik Etek şarkısıyla, özellikle sosyal medyada tanınmıştır. Bu şarkısı bir gün içerisinde 2,5 milyon, 1 ayda ise 40 milyon kişi tarafından dinlenmiştir. Bu nedenle Ender, 2006 yılında YouTube'da en çok dinlenenler arasında 17. sırada yer aldı.