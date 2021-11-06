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Ünlü rapçinin konserinde facia anları! Travis Scott hayranı 8 kişi öldü, 10'larca kişi hastanede

ABD'de Astorworld isimli bir müzik festivali gerçekleşti. Ünlü rapçi Travis Scott'ın konseri sırasında izdiham yaşandı ve insanlar ezildi. 8 kişinin hayatını kaybettiği olaylarda 11'i kalp krizi geçiren 18 kişi hastaneye kaldırıldı.

Ünlü rapçinin konserinde facia anları! Travis Scott hayranı 8 kişi öldü, 10'larca kişi hastanede

Biletleri aylar öncesinde tükenen Astroworld müzik festivali ABD'nin Teksas eyaletinde düzenleniyordu. Dünyaca ünlü şarkıcı Travis Scott'ın hayranları sanatçıyı dinlemek için alan akın etti. 50 bin kişilik festival alanı büyük bir felaketi sahneye taşıdı.

Ünlü rapçinin konserinde facia anları! Travis Scott hayranı 8 kişi öldü, 10'larca kişi hastanede

8 ÖLÜ, BİRÇOK YARALI

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri  gerçekleşen izdihamda 8 kişinin öldüğünü belirtti. Houston İtfaiye Şefi Samuel Pena olayla ilgili açıklamada bulundu. Pena olayın konser esnasında gerçekleştiğini söyleyerek: "Kalabalık sahnenin önüne doğru sıkışmaya başladı ve bu paniğe neden oldu. İnsanlar düşmeye, bilinçsizleşmeye başladı bu da ek bir panik yarattı." dedi.

Ünlü rapçinin konserinde facia anları! Travis Scott hayranı 8 kişi öldü, 10'larca kişi hastanede

İnsanların tehlikeyi yaşamalarından bir süre sonra gösteri iptal edildi. 11 kişinin kalp krizi geçirdiği toplam 17 kişi hastaneye nakledildi.

Festivalde 50 bin kişi yer alıyordu.

Ünlü rapçinin konserinde facia anları! Travis Scott hayranı 8 kişi öldü, 10'larca kişi hastanede

MUHABİR OLAY YERİNDEN BİLDİRDİ

Twitter'dan açıklama yapan Muhabir Mycah Hatfield, "NRG Park'taki Astroworld Festivaline vardığımızda izdiham çıktı. Yüzlerce kişi, kontrol noktasını atlayarak VIP güvenlik girişe akın etti. Yaşanan arbedede insanlar ezildi. Bazıları gözaltına alındı." diyerek olay yerinden bilgileri aktardı.

Ünlü rapçinin konserinde facia anları! Travis Scott hayranı 8 kişi öldü, 10'larca kişi hastanede

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