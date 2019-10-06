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  3. Ünlü rapçiye sahnede bıçaklı saldırı!

Ünlü rapçiye sahnede bıçaklı saldırı!

Dünyaca ünlü İngiliz rapçi Krept, Birmingham'da düzeenlenen BBC Radio 1Xtra etkinliğinde sahne arkasında bıçaklı saldırıya uğradı.

Ünlü rapçiye sahnede bıçaklı saldırı! 119

Ünlü rapçi Krept BBC Radio 1Xtra etkinliğinde sahne arkasında bıçaklı saldırıya uğradı.