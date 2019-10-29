Ünlü restoranda tepki çeken görüntü: Bunun adı eziyet!
Yemek sektöründe görsel şovların sosyal medyanın da etkisiyle giderek yaygınlaştığı son yıllarda, uygulamaların dozunu kaçıranlar da artıyor. Singapur'da bir restoran, canlı yengeçleri jetonlu yakalama makinesine koyunca tepkiler çığ gibi büyüdü.
Singapur’un ünlü restoranlarından ‘House of Seafood’, müşterilerin ilgisini artırabilmek için sıra dışı bir yönteme başvurdu. Jetonlu oyun makinelerindeki konsepti model alan restoran, cihazın içine canlı yengeçler yerleştirdi.
Müşteriler makineye 5 Singapur doları attıktan sonra, ağırlıkları 500 ile 800 gram arasında değişen yengeçleri yakalamaya çalışıyor. Müşteriler başarılı oldukları takdirde yakaladıkları yengeci garsona veriyor ve özel soslarla hazırlanan yemeği ucuza yeme şansı yakalıyor.
Bu kampanyayı sosyal medyada duyuran şirket, tepkilerin hedefi oldu. Hayvanseverler, yengeçlerin canlı haldeyken böyle bir uygulamaya sokulmasının eziyet olduğunu savunurken, restorana ceza kesilerek bu duruma son verilmesi çağrısı yaptı.
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