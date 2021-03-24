Ünlü sanatçı Cem Adrian babasını son yolculuğuna uğurladı
Ünlü sanatçı Cem Adrian'ın babası Celal Filiz Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde verdiği yaşam mücadelesini kaybetmişti. Celal Filiz bugün son yolculuğuna uğurlandı. Cem Adrian'ı acılı gününde sevenleri ve akrabaları da yalnız bırakmadı.
Ünlü sanatçı, müzisyen ve söz yazarı Cem Adrian'ın babası Celal Filiz, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti. Sevilen sanatçının 69 yaşındaki babası Celal Filiz, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde kanser tedavisi görüyordu. Verdiği yaşam mücadelesini kaybeden Celal Filiz, Edirne Merkez’e bağlı Ekmekçi köyü mezarlığına defnedildi.
Cem Adrian'ı acılı gününde akrabaları ve sevenleri de yalnız bırakmadı.