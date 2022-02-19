Ünlü sanatçı Cemil Özbayer hayatını kaybetti! Acı haberi Devlet Tiyatroları duyurdu!

Dün Gülşah Girginkoç, bugün Cemil Özbayer... Tiyatro dünyasının usta isimleri bir bir aramızdan ayrılıyor. Devlet Tiyatroları sosyal medya hesabında, iki gündür üst üste vefat haberi yayımlıyor. Son olarak Gülşah Girginkoç'un vefatını duyuran kurum, bu defa Cemil Özbayer'in hayatını kaybettiğini duyurdu. Özbayer, Berlin Kaplanı isimli sinema filminde beyazperde de yer almıştı.

MUSTAFA KURT'TAN TAZİYE MESAJI

Devlet Tiyatroları Genel Müdür Mustafa Kurt yayımladığı mesajında, “Kurumumuz emekli oyuncu ve yönetmenlerinden, Türk tiyatrosunun değerli ismi Cemil Özbayer’in vefat haberini üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Kıymetli sanatçımıza Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat dünyamıza başsağlığı diliyorum” ifadelerini kullandı.