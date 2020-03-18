Ünlü tiyatro oyuncusu Suat Ülhan, hayatını kaybetti.

Ülhan'ın cenazesi yarın ikindi namazına müteakip Pendik 15 Temmuz Şehitler Cami'inden kaldırılacak.

Suat Ülhan'ın hayatını kaybettiğini ünlü sanatçı Genco Erkal, Instagram hesabından duyurdu.

Suat Ülhan'ın ölüm nedenine ilişkin açıklama yapılmadı.

Öte yandan sanatçı Suat Ülhan 27 Şubat'ta Yazar Aziz Nesin’in hayatının ve hatıralarının anlatıldığı "Memleketin Kısmeti" isimli oyunda sahnede yer almıştı.

SUAT ÜLHAN KİMDİR?

Suat Ülhan (d. 1949, İstanbul - 18 Mart 2020), Türk sinema ve dizi oyuncusu.

Bir Kemalettin Tuğcu klasiği olan, TV dizisi olarak 1998 yılında Star TV ekranlarında yayınlanan 'Üvey Baba' adlı dizide canlandırdığı 'Süleyman' karakteriyle tanındı. Evli olan sanatçı yaşamını İstanbul, Pendik ilçesinde sürdürmekteydi.

Yine Tv dizisi Süper Baba'da, Fırıncı Musti karakterini canlandıran oyuncu, İstanbul Kanatlarımın Altında filminde Agop, Baba Evinde Antrenör, Bir Aşk Uğrunada Reşit, Deli Yürekte Usta, Çarli dizisinde ise Tamirci karakterlerini canlandırmıştı.