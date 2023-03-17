Ünlü sanatçı Onur Akın siyasete giriyor, bakın hangi partiye müracaatta bulundu!

Ünlü sanatçı Onur Akın, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde siyasete girmeye karar vererek milletvekilliği için aday adaylığı müracaatında bulundu.

YAYINLAMA
Google News
Ünlü sanatçı Onur Akın siyasete giriyor, bakın hangi partiye müracaatta bulundu! 1

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan seçimler için partiler harıl harıl çalışarak milletvekili adaylık listeleri için çalışmalarına devam ediyor, Aday adaylık için insanlar çeşitli partilere müracaatta bulunuyor. Bunlardan biriside Ünlü sanatçı Onur Akın siyasete girmeye karar vererek aday adaylığı müracaatında bulundu, Bakın Ünlü sanatçı Onur Akın, hangi partiye müracaatta bulundu.

Detaylar haberin devamında.

HABERİN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN
Ünlü sanatçı Onur Akın siyasete giriyor, bakın hangi partiye müracaatta bulundu!
Ünlü sanatçı Onur Akın siyasete giriyor, bakın hangi partiye müracaatta bulundu!
Ronaldo'nun kız arkadaşı Georgiana Rodrigez göz yaşlarına hakim olamadı! Ölen bebekleri hakkında ilk kez konuştular!
Ronaldo'nun kız arkadaşı Georgiana Rodrigez göz yaşlarına hakim olamadı! Ölen bebekleri hakkında ilk kez konuştular!
Dolandırıcılar onu da affetmedi! Ünlü oyuncu Hazel Türesan'a dolandırıcı şoku!
Dolandırıcılar onu da affetmedi! Ünlü oyuncu Hazel Türesan'a dolandırıcı şoku!
Merakla beklenen 95.Oscar Ödül Töreni sahiplerini buldu! İşte en iyi film, en iyi kadın ve erkek oyuncu!
Merakla beklenen 95.Oscar Ödül Töreni sahiplerini buldu! İşte en iyi film, en iyi kadın ve erkek oyuncu!
Gökhan Çıra Konya'da protesto edilen eski eşi Selin Ciğerci'ye destek verdi! "Yapılan şerefsizliktir" dedi!
Gökhan Çıra Konya'da protesto edilen eski eşi Selin Ciğerci'ye destek verdi! "Yapılan şerefsizliktir" dedi!
Selin Ciğerci'yi Konya'da güzellik merkezi açılışında gören halk "Konya'dan defol!" sloganlarıyla protesto etti!
Selin Ciğerci'yi Konya'da güzellik merkezi açılışında gören halk "Konya'dan defol!" sloganlarıyla protesto etti!
Son Haberler
Avrupa'da Türk takımı kalmadı! Peki ülke puanına hangi takım ne kadar katkı yaptı?
Avrupa'da Türk takımı kalmadı! Peki ülke puanına hangi takım ne kadar katkı yaptı?
Kılıçdaroğlu'ndan çarpıcı adım: Belediye başkanlarının istifasına engel oldu
Kılıçdaroğlu'ndan çarpıcı adım: Belediye başkanlarının istifasına engel oldu
Müge Anlı'yı çileden çıkaran olay, sinirden deliye döndü: "Sen gelip kocamızı mı mutlu edeceksin?"
Müge Anlı'yı çileden çıkaran olay, sinirden deliye döndü: "Sen gelip kocamızı mı mutlu edeceksin?"
Sevilla maçı sonrası olay yaratacak açıklamalar: Fenerbahçe'yi seyircileri eledi
Sevilla maçı sonrası olay yaratacak açıklamalar: Fenerbahçe'yi seyircileri eledi
Demet Evgar, kızı Mavi'nin yüzünü ilk kez gösterdi! Bakın kızı kime benziyor!
Demet Evgar, kızı Mavi'nin yüzünü ilk kez gösterdi! Bakın kızı kime benziyor!
Shakira'yı 12 yıl bekleten Pique sevgilisi Clara Chia ile evleniyor! Olaylı bir şekilde ayrılmışlardı!
Shakira'yı 12 yıl bekleten Pique sevgilisi Clara Chia ile evleniyor! Olaylı bir şekilde ayrılmışlardı!
İngiltere Prensesi Kate Middleton başını örttü! Prens William ile depremzedelere yardım topladı!
İngiltere Prensesi Kate Middleton başını örttü! Prens William ile depremzedelere yardım topladı!
Çok Okunanlar
Ünlü sanatçı Onur Akın siyasete giriyor, bakın hangi partiye müracaatta bulundu!
Ünlü sanatçı Onur Akın siyasete giriyor, bakın hangi partiye müracaatta bulundu!
İYİ Parti'de 6'lı masa ve Kılıçdaroğlu huzursuzluğu toplu istifalara neden olmaya başladı
İYİ Parti'de 6'lı masa ve Kılıçdaroğlu huzursuzluğu toplu istifalara neden olmaya başladı
Kentsel dönüşümde yeni destek paketi açıklandı!
Kentsel dönüşümde yeni destek paketi açıklandı!
Tüm ülkede etkisini gösterecek: Meteoroloji Genel Müdürlüğü açıkladı
Tüm ülkede etkisini gösterecek: Meteoroloji Genel Müdürlüğü açıkladı
Kylie Jenner dünyaca ünlü Türk fotoğrafçı Mert Alaş'ın kadrajında!
Kylie Jenner dünyaca ünlü Türk fotoğrafçı Mert Alaş'ın kadrajında!
Acun Ilıcalı beşinci kez baba oluyor! Torunu ile oğlunu birlikte büyütecek!
Acun Ilıcalı beşinci kez baba oluyor! Torunu ile oğlunu birlikte büyütecek!
Rihanna oğlunun fotoğrafını instagramda paylaşarak; "Oscar'a onunla değil kardeşiyle gideceğimi öğrendi! paylaşımı sosyal medya da gündem oldu!
Rihanna oğlunun fotoğrafını instagramda paylaşarak; "Oscar'a onunla değil kardeşiyle gideceğimi öğrendi! paylaşımı sosyal medya da gündem oldu!
Yorumlananlar
Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı DEVA Partisi’ni karıştırdı: O isim istifa etti
Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı DEVA Partisi’ni karıştırdı: O isim istifa etti
Gönül adamı Bedri Canlı AK Parti'den milletvekili aday adayı oldu
Gönül adamı Bedri Canlı AK Parti'den milletvekili aday adayı oldu
İYİ Partili Ağıralioğlu'ndan çok tartışılacak paylaşım: "Sağ ayağımda apse var sola yüklenemiyorum mutsuzum"
İYİ Partili Ağıralioğlu'ndan çok tartışılacak paylaşım: "Sağ ayağımda apse var sola yüklenemiyorum mutsuzum"
Muharrem İnce Demirtaş için "Serbest kalsın dediğimi ispatlayın siyaseti bırakacağım" demişti! İşte ispatı!
Muharrem İnce Demirtaş için "Serbest kalsın dediğimi ispatlayın siyaseti bırakacağım" demişti! İşte ispatı!