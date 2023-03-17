Ünlü sanatçı Onur Akın siyasete giriyor, bakın hangi partiye müracaatta bulundu!

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan seçimler için partiler harıl harıl çalışarak milletvekili adaylık listeleri için çalışmalarına devam ediyor, Aday adaylık için insanlar çeşitli partilere müracaatta bulunuyor. Bunlardan biriside Ünlü sanatçı Onur Akın siyasete girmeye karar vererek aday adaylığı müracaatında bulundu, Bakın Ünlü sanatçı Onur Akın, hangi partiye müracaatta bulundu.

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