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Ünlü sanatçı Onur Akın siyasete giriyor, bakın hangi partiye müracaatta bulundu!
Ünlü sanatçı Onur Akın, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde siyasete girmeye karar vererek milletvekilliği için aday adaylığı müracaatında bulundu.
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