Ünlü sanatçıdan hayranlarını yıkan haber! Kansere yenik düştü, acı haberi oğlu paylaştı!

Ünlü İtalyan müzisyen Carmelo La Bionda 73 yaşında kansere yenik düşerek hayatını kaybetti.

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Ünlü sanatçıdan hayranlarını yıkan haber! Kansere yenik düştü, acı haberi oğlu paylaştı! 1

İtalyan disko müziğinin öncülerinden Carmelo La Bionda hayranlarını yıkan bir haber geldi.

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