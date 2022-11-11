HABERİN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN
Ünlü sanatçıdan hayranlarını yıkan haber! Kansere yenik düştü, acı haberi oğlu paylaştı!
Ünlü İtalyan müzisyen Carmelo La Bionda 73 yaşında kansere yenik düşerek hayatını kaybetti.
YAYINLAMA
Son Haberler
Çok Okunanlar
KYK kredi ve burs başvuruları başladı mı, ne zaman, hangi tarihte başlayacak 2022? Kimler kredi ve burs başvurusu yapabilir, nereden başvurulur?
KYK yüksek lisans burs başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? 2022 KYK yüksek lisans kredi ve burs başvurusu nereden, nasıl yapılır?
Ekrem İmamoğlu ve eşinden 10 Kasım Atatürk'ü anma gününde skandal görüntüler! Güle oynaya dans ettiler!
Yorumlananlar
Cihan Kolivar kimdir? Nereli, kaç yaşında? Cihan Kolivar ne dedi? Neden tutuklandı?
Şehit İstihkam Onbaşı Lokman Akçağlayan kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Evli mi?
Bugün kimin maçı var 7 Kasım 2022 Pazartesi ? Hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Antalya'da yürek sızlatan olay! Bir kadın çocuğunu sokak ortasında sopa ile dövdü, küçük çocuk acılar içinde ağladı! "Anne vurma acıyor"