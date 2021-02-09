Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki sosyal medyada alay konusu olduGöbeklitepe'deki gizemli monolitin sırrı çözüldüTürkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'ndan yeni anayasa çalışmalarına ilişkin açıklama!Göbeklitepe'deki monolit nedir? | Göbeklitepe'deki metal bloğun sırrı ne?Suriye'de can yakan görüntü! Ölü ve yaralılar var3 gün arayla öldüler! Mutlu bir ömürden geriye bu fotoğraf kaldı!Bu hafta EDHO var mı 9 Şubat 2021Salı ? Bu akşam var mı? EDHO yok mu? Bugün Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz var mı?EDHO bugün yok mu? EDHO neden yok 9 Şubat 2021 ? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm ne zaman?Abdurrahman es-Sufî kimdir? | Eserleri nelerdir?Fergani kimdir? | Eserleri nelerdir?
İstanbul15 °C
  1. HABERLER
  2. MAGAZİN
  3. Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki sosyal medyada alay konusu oldu

Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki sosyal medyada alay konusu oldu

Pop müziğin sevilen isimlerinden biri olan Aleyna Tilki, sopsyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Nasreddin Hoca'nın tarzı benimkine çok benziyor. İnsanları güldürürken aynı zamanda düşündürüyor. Canım Nasreddin Hocam" ifadelerini kullandı. Birçok sosyal medya kullanıcısı Aleyna Tilki'nin bu sözlerini ti'ye aldı.

Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki sosyal medyada alay konusu oldu

Şarkıları kadar yaptığı açıklamalarla da adından söz ettiren Aleyna Tilki, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

Paylaşımında "Bir şeye sahip olmadan, onu isteyip istemediğini anlayamazsın" ifadesine yer veren Aleyna Tilki'nin bazı takipçileri, "Bu cümlenin neresinden bakarsan bak hiçbir anlamı yok" gibi yorumlar yaptı.

"NASREDDİN HOCA'NIN TARZI BENİMKİNE ÇOK BENZİYOR"

Aleyna Tilki bunun ardından attığı yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Nasreddin Hoca'nın tarzı benimkine çok benziyor. İnsanları güldürürken aynı zamanda düşündürüyor. Canım Nasreddin Hocam" 

Aleyna Tilki bu paylaşımı nedeniyle sosyal medyada alay konusu oldu.

Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki sosyal medyada alay konusu oldu

Berkem Temizel
Gece Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT