Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki sosyal medyada alay konusu oldu

Şarkıları kadar yaptığı açıklamalarla da adından söz ettiren Aleyna Tilki, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

Paylaşımında "Bir şeye sahip olmadan, onu isteyip istemediğini anlayamazsın" ifadesine yer veren Aleyna Tilki'nin bazı takipçileri, "Bu cümlenin neresinden bakarsan bak hiçbir anlamı yok" gibi yorumlar yaptı.

"NASREDDİN HOCA'NIN TARZI BENİMKİNE ÇOK BENZİYOR"

Aleyna Tilki bunun ardından attığı yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Nasreddin Hoca'nın tarzı benimkine çok benziyor. İnsanları güldürürken aynı zamanda düşündürüyor. Canım Nasreddin Hocam"

Aleyna Tilki bu paylaşımı nedeniyle sosyal medyada alay konusu oldu.