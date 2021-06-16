Ünlü şarkıcı Bahadır Tatlıöz'ün acı günü: Babası hayatını kaybetti! Aldığı karar takdir topladı

Geçtiğimiz günlerde babasının beyin kanaması geçirerek yoğun bakıma alındığını duyuran Bahadır Tatlıöz bu kez yaptığı paylaşımla babası Nail Tatlıöz'ün ölüm haberini sevenlerine duyurdu.

"MÜZİĞİM SUSTU"

Bahadır Tatlıöz'ün paylaşımında, "Babam Nail Tatlıöz 12 gün süren yaşam savaşını kaybetti. Ölüm gelince bize düşen çaresizlik. Müziğim sustu. Bana ilk notaları öğreten hocam sustu." sözleriyle yürek burktu.

ORGANLARI BAĞIŞLANDI

Bahadır Tatlıöz, "Kahramanlar da ölür ama arkalarında kurtardıkları hayatlar bırakarak ölür. Kalbimiz kırık ama içimiz rahat. Babam hayır ve dualar ile anılacak. Başkaları onun bir parçasını taşıyacak." şeklide açıklama yaparak babasının organlarını bağışladıklarını açıkladı.

Bahadır Tatlıöz kimdir, nereli, kaç yaşında?