Ünlü şarkıcı Bengü'nün kızının ismi belli oldu

4 aylık hamile olan şarkıcı Bengü'nün kızının ismi belli oldu. Bengü, kızlarının adını 'Zeynep' koymayı düşündüklerini söyledi.

29 Ağustos'ta bir yıllık sevgilisi Selim Selimoğlu ile nikah masasına oturan Bengü, Instagram hesabından hamile olduğunu açıklamış ve hayranlarını sevindirmişti.

BEBEĞİNİN ADINI ZEYNEP KOYACAK

Güzel şarkıcı bugün 'Çağla ile Yeni Bir Gün' programına konuk oldu. Programda kendisine yöneltilen sorulara içtenlikle cevap veren Bengü, bu arada doğacak kızlarının adını 'Zeynep' koymayı düşündüklerini de söyledi.

40 BİN LİRAYA YAKIN MASRAF YAPTI

2018 yılında nikah masasına oturan Bengü ve Selim Selimoğlu çifti bebek müjdesini sosyal medya hesaplarından vermişti . Ünlü şarkıcının bu özel oda için şimdiden 40 bin liraya yakın harcama yaptığı konuşuluyor.