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  3. Ünlü şarkıcı Cenk Eren hayatının şokunu yaşadı: Kiracıları evi enkaza çevirdi! "Vicdanla alakalı bir durum"

Ünlü şarkıcı Cenk Eren hayatının şokunu yaşadı: Kiracıları evi enkaza çevirdi! "Vicdanla alakalı bir durum"

Ünlü şarkıcı Cenk Eren geçtiğimiz yıl İstanbul'daki evini Suudi Arabistanlılara kiralamıştı. Kiracıların, evin içini yaşanmayacak hale getirdiği ortaya çıktı. Ünlü şarkıcı o görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşıp isyan etti!

Cenk Eren İstanbul'daki evini bir grup Suudi Arabistanlıya 1 yıl kontratla kiraya vermişti. Suudi kiracıların ayrılmasının ardından ünlü şarkıcı 6 ay önce evinin durumundan habersiz bir şekilde daireyi bir başkasına satmıştı.

KİRACILAR EVİNİ YAŞANMAYACAK HALE GETİRDİ

Önceki gün evin yeni sahiplerinin kendisine gönderdiği videoyla neye uğradığını şaşırdı. Cenk Eren videoda Suudi Arabistanlıların evi enkaza çevirdiği anları görünce büyük şok yaşadı. 

Ünlü şarkıcı Cenk Eren hayatının şokunu yaşadı. Evi enkaza döndü!

"BEŞ PARMAĞIN, BEŞİ DE BİR OLMAZ "

Cenk Eren o görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşarak şunları yazdı:

'' Bir atasözü var, 'Beş parmağın, beşi de bir olmaz'. Öyle düşünmek istiyorum. Arap dostlarımız kiraladıkları daireyi böyle kullanıp bırakıp gitmiş. Vicdanla alakalı bir durum"  

Ünlü şarkıcı Cenk Eren hayatının şokunu yaşadı. Evi enkaza döndü!Ünlü şarkıcı Cenk Eren hayatının şokunu yaşadı. Evi enkaza döndü!

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