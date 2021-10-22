Yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi! Ünlü şarkıcı Demet Akalın'dan Hadise'ye sosyal medyada olay gönderme: Hepsi fake hesap!

1972'den bu yana Türkiye'de dağıtılan müzik ve televizyon ödülleri olan Altın Kelebek'te 'En İyi Kadın Şarkıcı' kategorisinde 10 isim var. Demet Akalın, Hadise, Aleyna Tilki, Tuğçe Kandemir, İrem Derici, Derya Uluğ, Ece Seçkin, Zeynep Bastık, Melek Mosso gibi isimlerin aday olduğu Altın Kelebek Ödülleri'nde kimin kazanacağı merak konusu olurken son dönemde Mehmet Dinçerler ile yaşadığı aşkla adından söz ettiren Hadise'ye ilişkin ünlü şarkıcı Demet Akalın'ın yaptığı yorum dikkat çekti.

"HEPSİ FAKE HESAP!"

Hayranları Hadise'ye destek verirken, bir sosyal medya kullanıcısının "Hadise fark atar" yorumu üzerine Demet Akalın dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu. Akalın, Hadise'ye destek veren sosyal medya kullanıcısına "Atmış zaten fake hesap hepsi" yazdı.

"SEN KENDİN BUNA İNANIYOR MUSUN?"

Demet Akalın'a başka bir kullanıcı, "sen kendin buna inanıyor musun cidden ya... Azıcık daha yaratıcı olsanız keşke" yanıtını verdi.

Hadise'nin bu iddia karşısında vereceği cevap merak ediliyor.