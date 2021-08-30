Ünlü şarkıcı Doğuş, ölümden döndü! Doktoru anlattı...

Ailesi ile birlikte tekne turuna çıkan şarkıcı Doğuş, tüpsüz dalış yaparken ölümden döndü. Doğuş'un suyun altında normal zamandan daha fazla kaldığını fark eden kaptan, bir şeylerin ters gittiğini anlayarak denize atladı. Sudan çıkan kaptan ünlü şarkıcıyı kucaklayıp tekneye çıkardı. Kontrol amaçlı hastaneye kaldırılan ünlü şarkıcının kaptanın erken müdahalesi sayesinde önemli bir sağlık sorunu yaşamadığı öğrenildi.

Sanatçının doktoru "1 dakika daha gecikilseydi fiziksel hasar hatta ölümle sonuçlanabilirdi" ifadelerini kullandı.