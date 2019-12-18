Ünlü şarkıcı ele güne rezil oldu! Dans ederken masadan düştü

Dünyaca ünlü rap şarkıcısı Lizzo, bir partide masanın üstüne çıkıp dans etmek istedii. Lizzo dans ederken masa kırıldı. Görüntüler sosyal medyada paylaşılınca ABD'li rapçi Lizzo alay konusu oldu.

ABD'li rap şarkıcısı Lizzo geçtiğimiz günlerde de Los Angeles Lakers ile Minnesota Timberwolves maçında kendi şarkısı çalmaya başlayınca dans etmiş ve kalçası açılmıştı.

Eleştiri yağmuruna tutulan rapçi, "Eleştirileriniz sizi ilgilendirir, beni etkilemez. Olumsuz eleştirilerin hayatımda yeri yok" açıklamasında bulunmuştu.

LIZZO KİMDİR?

Melissa Jefferson (27 Nisan 1988 doğumlu), bilinen sahne adı ile Lizzo, Minneapolis, Minnesota'da yaşayan bir Amerikan alternatif rap sanatçısı.

The Chalice, Grrrl Prty, The Clerb, Ellypseas ve Absynthe gibi Indie hip hop gruplarının kurucu üyesidir. İlk albümü Lizzobangers, 2013 yılında piyasaya sürülmüştür. İki yıl sonra Lizzobangers, 2015 yılında Big Grrrl Small World takip etmiştir. Halen aktif olarak yeni şarkılar, albümler piyasaya sürmektedir.