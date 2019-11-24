Goo Hara kimdir? Goo Hara öldü mü?

Kuzey Koreli, şarkıcı ve oyuncu Goo Hara'nın evinde ölü bulunduğu açıklandı.

GOO HARA, 6 AY ÖNCE İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNMUŞTU

6 ay önce intihar girişiminde bulunan K-Pop (Güney Kore kökenli pop müziği) müziğin tanınmış isimlerinden Goo Hara bugün evinde ölü bulundu.

Geçtiğimiz mayıs ayında intihar girişiminde bulunan genç şarkıcı ve oyuncu hayranlarından özür dilemiş ve Japonya turnesini tamamlamıştı.

Ölüm haberini alınca yasa boğulan hayranları Goo Hara'nın 1.5 milyon takipçili Instagram hesabında taziye mesajlarını paylaştı.

GOO HARA KİMDİR?

Goo Hara. Goo Hara (d. Ocak 13, 1991) Güney Koreli şarkıcı ve oyuncu. Daha çok eski üyesi olduğu güney koreli k-pop grubu KARA tarafından bilinir.

2011 yılında DSP Media tarafından Yong Jun-hyung ile çıktıkları açıklandı.

27 mart 2013 yılında Cube Entertainment ve DSP tarafından Hara ve Jun-hyung ayrıldığı açıklanmıştı.