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  3. Ünlü şarkıcı Göksel'i gören tanıyamadı! Makyajsız hali çok konuşulacak!

Ünlü şarkıcı Göksel'i gören tanıyamadı! Makyajsız hali çok konuşulacak!

Nişantaşı'nda kameralara takılan ünlü şarkıcı Göksel makyajsız haliyle dikkat çekti. Görüntülendiğini anlayan şarkıcının paniklediği gözlerden kaçmadı.

Ünlü şarkıcı Göksel'i gören tanıyamadı! Makyajsız hali çok konuşulacak!

49 yaşındaki ünlü şarkıcı Göksel geçtiğimiz gün bir erkek arkadaşıyla Nişantaşı'nda bir restoranda yemek yerken objektiflere yansıdı. Şarkıcı görüntülendiğini anlayınca rahatsız oldu.

GİZLENMEYE ÇALIŞTI

Makyajsız haliyle görüntü vermek istemediği için panikleyen  Göksel, yerinden kalkıp restoranın arka kısmındaki bir yere oturdu. 

BOKS DERSLERİ ALIYOR

Ayrıca Göksel'in boks dersleri aldığı ortaya çıktı. Şarkıcı, neden boks dersi aldığını açıklarken  "Çok zevkli ve bana iyi geliyor. Siz sakin bir insan görüyorsunuz ama içimde çok sinirli bir insan var zaman zaman. Onu da atıyorum. Bana terapi gibi geliyor. Benden bir boksçu çıktığına inanamıyorum" sözlerini kullandı

Ünlü şarkıcı Göksel'i gören tanıyamadı! Makyajsız hali çok konuşulacak!

"KENDİMİ TAVUKLARIN ARASINDA BULDUM"

Öte yandan Göksel, koronavirüs vakasının tespit edildiği ilk gün Ege'deki bir köye yerleşerek izole hayat yaşamaya başladı. 

Ünlü şarkıcı Göksel'i gören tanıyamadı! Makyajsız hali çok konuşulacak!

 İstanbul'u terk eden Göksel, “Ani bir kararla arkadaşımla Muğla’ya geldik. İstanbul’da kendimi iyi hissetmedim. Kendimize çok tatlı bir yer bulduk. Tam bir köy hayatı yaşıyoruz. Konserden konsere koşacağım diye düşünürken bir anda kendimi bahçede tavukların arasında buldum.” diye konuşmuştu. 

Ünlü şarkıcı Göksel'i gören tanıyamadı! Makyajsız hali çok konuşulacak!

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