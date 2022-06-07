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  3. Ünlü şarkıcı Gülşen yine bildiğiniz gibi! Takipçileri açtı ağzını yumdu gözünü! "Sayende kadın vücudundan tiksindik!"

Ünlü şarkıcı Gülşen yine bildiğiniz gibi! Takipçileri açtı ağzını yumdu gözünü! "Sayende kadın vücudundan tiksindik!"

Ünlü şarkıcı Gülşen, takipçilerini kızdırmaya devam ediyor. Gülşen'in son paylaşımı, hayranlarını adeta çileden çıkarttı.

Ünlü şarkıcı Gülşen yine bildiğiniz gibi! Takipçileri açtı ağzını yumdu gözünü! "Sayende kadın vücudundan tiksindik!" 117

Ünlü şarkıcı Gülşen, cesur sahne kıyafetleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor.