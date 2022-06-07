Ünlü şarkıcı Gülşen yine bildiğiniz gibi! Takipçileri açtı ağzını yumdu gözünü! "Sayende kadın vücudundan tiksindik!" Ünlü şarkıcı Gülşen, takipçilerini kızdırmaya devam ediyor. Gülşen'in son paylaşımı, hayranlarını adeta çileden çıkarttı.

1 7 Ünlü şarkıcı Gülşen, cesur sahne kıyafetleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor.