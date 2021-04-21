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Ünlü şarkıcı Hakan Altun hastaneye kaldırıldı!

Ünlü şarkıcı Hakan Altun, Şarkılar Bizi Söyler programının çekimleri öncesi rahatsızlandı. "Sırtım ağrıyor, doktora gitmek istiyorum" diyen Altun, hastaneye kaldırıldı.

Ünlü şarkıcı Hakan Altun hastaneye kaldırıldı!

Kanal D'nin sevilen eğlence programı Şarkılar Bizi Söyler programının çekimleri başlamadan rahatsızlanan ünlü sanatçı Hakan Altun, hastaneye kaldırıldı.

Arabesk ve fantezi müziğin sevilen ismi Hakan Altun, Şarkılar Bizi Söyler programı ekibine "Sırtım ağrıyor, doktora gitmek istiyorum" dedi. 

5 GÜN BOYUNCA TEDBİR AMAÇLI YOĞUN BAKIMDA TUTULACAK

Ünlü şarkıcının hemen hastaneye kaldırıldığı öğrenilirken yoğun bakımda 5 gün boyunca tedbir amaçlı tutulacağı ifade edildi. Yıllar önce beynindeki tümör nedeniyle ameliyat olan Altun, aynı doktor tarafından kontrole alındı.

HAKAN ALTUN KİMDİR?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Şarkılar Bizi Söyler programının 3 sunucusundan biri olan Hakan Altun, arabesk ve fantezi müziğin sevilen isimlerinden biridir.

Hakan Altun, hakkında detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

{TITLE_STRIP}Hakan Altun kimdir? Nereli ve kaç yaşında?

 

Berkem Temizel
Gece Editörü
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