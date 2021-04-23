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Ünlü şarkıcı Hakan Altun'dan iyi haber: Haftaya taburcu edilebilir!

Geğtiğimiz gün rahatsızlanması üzerine hastaneye kaldırılan ünlü şarkıcı Hakan Aktun'dan güzel haber geldi. Sağlık durumu merak edilen sanatçının, duruma göre taburcu edilebileceği belirtildi.

Ünlü şarkıcı Hakan Altun'dan iyi haber: Haftaya taburcu edilebilir!

Ünlü şarkıcı, çarşamba akşamı 'Şarkılar Bizi Söyler'in çekimleri esnasında sırtındaki ağrı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Altun, 2007 yılında beyin ameliyatını yapan doktoru tarafından kontrole alındı. Hastaneye kaldırılan ünlü şarkıcı beyin kanaması şüphesiyle yoğun bakıma alınmıştı.

"DURUMA GÖRE TABURCU EDİLEBİLİR"

Hakan Altun'un resmi sosyal medya hesabından sağlık durumuna ilişkin bilgi verildi. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"21 Nisan Çarşamba akşamı kendini iyi hissetmediği için hastaneye kaldırılan Hakan Altun'un tetkikleri yapılmıştır. Bu tetkikler sonucunda beyin damarlarından birinde dolaşım bozukluğu saptanmış ancak erken müdahaleyle ciddi bir sorun yaşanmamıştır.

Tedbir amaçlı birkaç gün daha hastanede normal odada tedavisi sürecektir. Durumunun seyrine göre önümüzdeki hafta içinde taburcu edilebileceği öngörülmektedir."

Ünlü şarkıcı Hakan Altun'dan iyi haber: Haftaya tedavi edilebilir!

Öte yandan hastaneye kaldırılan ünlü oyuncu için birçok yakını hastaneye akın etti. Önceki gün ziyarete giden yakın arkadaşı Zafer Algöz, durumuna dair olarak, "Kardeşim Hakan Altun'un durumu gayet iyi. Yoğun bakımdan çıktı. Kendisini normal odaya aldılar. Aşırı yorgunluk nedeniyle beyninde kan pıhtılaşması olmuş" şeklinde konuşmuştu.

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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