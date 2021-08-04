Ünlü şarkıcı Haluk Levent sosyal medyadan duyurdu: AHBAP olarak yangın söndürme helikopteri kiralıyoruz
Ege ve Akdeniz'de çıkan orman yangınlarını söndürme çalışmaları günlerdir sürüyor. AHBAP'ın kurucusu ünlü şarkıcı Haluk Levent sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada AHBAP platformu olarak yangın söndürme helikopteri kiralayacaklarını duyurdu.
AHBAP platformunun başkanı ünlü şarkıcı Haluk Levent, Ege ve Akdeniz'de günlerdirsüren orman yangınlarına ilişkin sosyal medya hesabında paylaşımda bulundu.
Orman yangınlarına havadan müdahale için helikopter kiraladıklarını belirten Haluk Levent paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri ile görüştük. Ahbap Derneği olarak Kazakistan’dan geniş su deposu olan 1 helikopter kiralıyoruz. En az 5 gün kalacak. Marmaris bölgesine göndereceğimiz helikopter Orman Müdürlüğü ekipleri ile koordineli çalışacak. Umarım bir aksilik çıkmaz"
Bilgi açısından yazayım. Türkiye’de her şirket , bazı kurum , dernek ve şahıslar kamu yararına uçak, helikopter kiralaması yapabilir. Bakanlıklar da kiralama yaparlar. Belediyeler de. Bi' anda binlerce yorum geldi şaşırdım."